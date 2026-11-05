Elías Alvarado acude a la Policía tras amenazas contra su familia: ‘No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria’

A través de un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, el comunicador describió la compleja carga emocional que enfrentó en las últimas horas al ver vulnerada la intimidad de su hogar.
“Fue una noche de sentimientos difíciles de explicar. ¿Vulnerabilidad? ¿Frustración? ¿Ansiedad? Quizás un poco de todo. No es fácil sentir que alguien intenta intimidarte, y mucho menos cuando involucra a tu familia y hasta el lugar donde vivís”, compartió Alvarado.
El corresponsal de canal 7 recalcó que no titubeó en judicializar el hecho: “Después del mensaje que recibí por mi cobertura de las elecciones en Estados Unidos, decidí acudir a la Policía. Presenté la denuncia formal ante las autoridades correspondientes, porque considero que este tipo de situaciones no deben dejarse pasar.
“Más allá de si se trata de una amenaza, queda esa sensación de vulnerabilidad cuando alguien intenta meterte miedo utilizando lo que más amás: tu familia”, agregó.
Alvarado fue enfático al frenar los intentos de chantaje relacionados con su estancia legal en el país norteamericano, subrayando que se trata de un ámbito estrictamente privado que no está sujeto al escrutinio ni a las presiones de terceros.
“No se trata de ignorar lo sucedido ni de quedarse callado. Hay momentos en los que debemos alzar la voz. Mi estatus migratorio es un asunto personal que solo nos compete a mi abogado y a mí. No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria a quienes pretenden utilizarla para intimidarme”, aseveró el comunicador.
Asimismo, el reportero reiteró que comprende que la labor de prensa está sujeta al escrutinio del público, pero insistió en que “una cosa es cuestionar nuestro trabajo y otra muy distinta es intentar intimidarnos involucrando a nuestras familias”.
Tras formalizar la acusación, Alvarado confirmó que acatará los protocolos de resguardo sugeridos por los cuerpos policiales y agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de colegas y seguidores.
“Seguiré las recomendaciones de la Policía y agradezco profundamente el apoyo que me han brindado y ofrecido durante esta situación. Hoy me siento más tranquilo, confiando en Dios y con la misma responsabilidad y compromiso de siempre para seguir haciendo mi trabajo. Porque informar nunca debería ser motivo para sentir miedo”, concluyó.