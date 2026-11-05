Elías Alvarado acude a la Policía tras amenazas contra su familia: ‘No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria’

El periodista costarricense Elías Alvarado, radicado en territorio estadounidense, confirmó que acudió ante las autoridades para presentar una denuncia formal tras ser víctima de mensajes intimidatorios dirigidos hacia su núcleo familiar, su lugar de residencia y su condición migratoria a raíz de su cobertura de las elecciones en Estados Unidos.

A través de un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, el comunicador describió la compleja carga emocional que enfrentó en las últimas horas al ver vulnerada la intimidad de su hogar.

“Fue una noche de sentimientos difíciles de explicar. ¿Vulnerabilidad? ¿Frustración? ¿Ansiedad? Quizás un poco de todo. No es fácil sentir que alguien intenta intimidarte, y mucho menos cuando involucra a tu familia y hasta el lugar donde vivís”, compartió Alvarado.

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