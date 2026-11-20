La creadora de contenido Jazmín Salas, quien fue eliminada en la última gala del programa Mira quién baila, habló de forma abierta sobre lo que no disfrutó de su paso por el concurso.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Salas fue sincera y expresó que ser parte de la producción fue una experiencia muy bonita para ella en la mayoría de los sentidos; sin embargo, hubo algo que no le gustó y fue “el odio” que recibió por parte de quienes no les agradó su participación.

Según explicó, en plataformas digitales fue blanco de comentarios negativos en su contra, incluso algunos donde las personas criticaron no solo su baile, sino su físico.

Jazmín Salas expresó que recibió una gran cantidad de odio en redes sociales durante su paso por 'Mira quién baila'. (Archivo/Teletica)

“El odio que se recibe es exagerado. ¿Cómo pasé a ser una persona tan odiada? No entiendo ni por qué”, expresó la esposa del exfutbolista Christian Bolaños.

Agregó que los mensajes en su contra no eran directos en sus redes sociales, sino en las plataformas del programa. “Todo el odio que se recibía era un 97% o 98% de mujeres. Se metieron con mi físico”, expresó Salas.

Sin embargo, Salas manifestó que ella está acostumbrada a este tipo de comentarios negativos, pues su esposo siempre estuvo expuesto a señalamientos así.

La ahora exbailarina recordó mensajes que recibió anteriormente, cuando publicó un video de un ensayo con el coreógrafo César Abarca. Entre las palabras hirientes, mencionó uno que decía que él se veía más femenino que ella, además de que señalaron su cuerpo.

“Gracias a Dios, a mí no me afecta, pero siento que a la gente no se le queda bien”, dijo. Al cierre de su mensaje, aclaró que ella entiende que ni la producción ni el canal ni los bailarines son responsables de las opiniones del público.