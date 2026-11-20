A pocos días de realizarse la gran final de Miss Universo 2026, una de las concursantes favoritas a llevarse la corona sufrió una grave lesión, que incluso requirió ser trasladada en silla de ruedas.

Según explicaron medios internacionales como Infobae y El Nuevo Diario, la reina de belleza Garance Authié, representante de Francia en el concurso, tuvo un inconveniente durante uno de los ensayos previos a la gala de coronación, que será el 24 de noviembre en Puerto Rico.

Debido al accidente, presentó una lesión en uno de los ligamentos de la rodilla.

La francesa, de 22 años, compartió detalles de su salud en un video que publicó en redes sociales. Narró que la situación ocurrió durante la práctica de una coreografía; realizó un giro que provocó que su rodilla cediera.

Authié fue trasladada al hospital en una silla de ruedas; en el centro médico le realizaron una radiografía. Al día siguiente, fue sometida a una resonancia magnética que reveló el diagnóstico.

La recomendación médica es guardar reposo y evitar ejercer presión sobre la articulación afectada para favorecer su recuperación, explicó Infobae.

Hasta el momento, no hay nuevos detalles sobre la evolución de la francesa de cara a la final de Miss Universo.