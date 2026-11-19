La representante de Costa Rica en Miss Universo, Mariale Acosta, superó con entusiasmo y serenidad una de las etapas más determinantes de la competencia: la entrevista personal con el jurado calificador.

Horas antes de ingresar a la sala de evaluación, la reina de belleza herediana publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para compartir el enfoque con el que afrontaría este encuentro decisivo, asegurando que su preparación trascendió el ámbito académico y profesional para centrarse en la empatía.

“Gracias a Dios, hoy puedo hablar de estudios, títulos, habilidades, idiomas, viajes y años de preparación. Me siento lista para estar de pie en cualquier escenario del mundo. Pero lo más retador y valioso ha sido mirar a mi alrededor con sensibilidad y entender que el mundo necesita mucho más que eso”, aseguró la modelo.

“Con humildad, he abierto mi mente y mi corazón para comprender lo que realmente necesita y trabajar en convertirme en la mujer líder que este mundo necesita. Y hoy, me siento lista”, agregó Acosta previo a su turno.

Mariale Acosta asegura estar lista para cualquier escenario del mundo. (Instagram/Instagram)

Una vez finalizada la entrevista, Acosta grabó un video dirigido a sus seguidores en el que se mostró sonriente y aliviada, resaltando como una coincidencia especial haber realizado la prueba con vista al mar Caribe, una de sus regiones favoritas de Costa Rica.

“Vean, yo me siento superfeliz, supertranquila, superagradecida. Vean, chicos, yo les prometí que no iban a tener una reina perfecta y lo sigo manteniendo: no soy perfecta y jamás lo voy a poder ser”, expresó la costarricense.

Asimismo, reflexionó sobre la evolución personal que ha vivido desde que incursionó en los certámenes de belleza hace cinco años, pasando de buscar el éxito individual en las pasarelas a comprender el verdadero alcance social de la corona.

“Me di cuenta de qué lindo estar en una pasarela y dar un show en el que tu país se sienta orgulloso, pero el mundo necesita más, más. Y yo me preparé dentro de mi imperfección y lo digo con mucha humildad; me preparé para ser una mujer que el mundo necesita, para servir, para amar, para escuchar, para estar presente”, contó la reina de belleza.

“Fueron muchas conversaciones, fue mucha sensibilidad, fue mucho dejar mi ego, dejar muchas cosas para entender que ser Miss Universo es un puesto de liderazgo a nivel mundial”, detalló.

Finalmente, Acosta agradeció el respaldo que ha sentido desde Costa Rica y aseguró que deja el resultado en manos de Dios mientras continúa con su agenda de ensayos: “Me siento lista, me siento lista, lista, pero con mucha humildad; yo sé que va a ser lo que Dios quiera. Sé que en Costa Rica están superfelices, siempre quise darles esta alegría, entonces qué bueno que se lo están disfrutando”.