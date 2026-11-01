Djenane Villanueva como bruja y una mascarada de Elías Alvarado: vea los disfraces de los ‘famositicos’ este Halloween

Halloween se convirtió en la ocasión perfecta para que varias figuras del entretenimiento en Costa Rica dejaran volar su creatividad.

Varios “famositicos” compartieron en sus redes sociales los disfraces que eligieron para celebrar la noche más terrorífica del año e incluso hubo quienes también se pusieron una mascarada para festejar.

Algunos de ellos optaron por trajes tradicionales, como Djenane Villanueva vistiéndose de bruja, o el juez español Toni Costa, quien decidió hacerse un maquillaje de zombi.

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