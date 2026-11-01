Djenane Villanueva como bruja y una mascarada de Elías Alvarado: vea los disfraces de los ‘famositicos’ este Halloween

Halloween se convirtió en la ocasión perfecta para que varias figuras del entretenimiento en Costa Rica dejaran volar su creatividad.
Varios “famositicos” compartieron en sus redes sociales los disfraces que eligieron para celebrar la noche más terrorífica del año e incluso hubo quienes también se pusieron una mascarada para festejar.
Algunos de ellos optaron por trajes tradicionales, como Djenane Villanueva vistiéndose de bruja, o el juez español Toni Costa, quien decidió hacerse un maquillaje de zombi.
Sin embargo, hubo quienes cautivaron a sus seguidores con el detalle que hicieron sus disfraces: tal fue el caso de la humorista Katherine González, quien se caracterizó en solitario como Úrsula, la villana de La sirenita. Ella se robó los aplausos de los internautas al mostrar en sus perfiles el minucioso proceso de su transformación.
Por otro lado, no solo se celebró Halloween este 31 de octubre, sino también el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. Desde Nueva York, Elías Alvarado y su familia se sumaron al festejo: su hijo, Saúl, lució una máscara inspirada en el propio periodista.