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Estas son las 10 mejores películas de terror de 2026, según Rotten Tomatoes

Desde secuelas de zombis hasta historias inspiradas en fenómenos virales de Internet, descubra las producciones de terror que más sorprendieron a la crítica este año

'Resident Evil: Noche Cero' sigue a Bryan, un mensajero médico que recibe el encargo de transportar un órgano hasta un hospital de Raccoon City.
'Resident Evil: Noche Cero' sigue a Bryan, un mensajero médico que recibe el encargo de transportar un órgano hasta un hospital de Raccoon City. Capcom Entertainment - Columbia / Collection ChristopheL via AFP

Silvia Ureña Corrales y Fiorella Montoya

El cine de terror vive uno de sus años más variados. Secuelas de franquicias exitosas, historias sobrenaturales, adaptaciones de fenómenos virales y nuevas propuestas originales figuran entre las producciones mejor valoradas por la crítica.

El sitio Rotten Tomatoes publicó su selección actualizada de las películas de terror más destacadas de 2026. La lista incluye desde mundos infestados de zombis hasta inquietantes relatos de casas embrujadas y cultos secretos.

1. Resident Evil (2026) - 96%