Estas son las 10 mejores películas de terror de 2026, según Rotten Tomatoes

El cine de terror vive uno de sus años más variados. Secuelas de franquicias exitosas, historias sobrenaturales, adaptaciones de fenómenos virales y nuevas propuestas originales figuran entre las producciones mejor valoradas por la crítica.

El sitio Rotten Tomatoes publicó su selección actualizada de las películas de terror más destacadas de 2026. La lista incluye desde mundos infestados de zombis hasta inquietantes relatos de casas embrujadas y cultos secretos.

La película mejor valorada de la lista sigue al joven Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico y repartidor común que acepta un encargo de última hora y termina atrapado en medio de una epidemia y debe luchar contra hordas de criaturas mutantes para sobrevivir.

2. Sexo adolescente y muerte en el Campamento Miasma (2026) - 94%

La película sigue a una joven directora de cine que busca revivir una antigua franquicia de terror llamada Camp Miasma. Para lograrlo, contacta a Billy Presley, la actriz que protagonizó la cinta original, dando paso a una relación marcada por el deseo, los secretos y experiencias perturbadoras, en una historia que combina terror, sexualidad y comedia negra.

3. Obsession (2025) – 93%

La película mejor valorada de la lista sigue a un joven que obtiene exactamente el deseo que pidió para conquistar a la persona que ama, aunque las consecuencias pronto se vuelven perturbadoras.

4. Send Help (2026) – 92%

Sam Raimi regresa al terror con una historia sobre dos sobrevivientes de un accidente aéreo que quedan atrapados en una isla desierta y enfrentan peligros inesperados.

5. Leviticus: Ritual de sangre (2026) - 92%

Cuenta la historia de dos adolescentes que se enamoran en una conservadora comunidad cristiana de Australia. Son sometidos a un ritual religioso para intentar cambiar su orientación sexual, pero la ceremonia desata una entidad sobrenatural.

6. 28 Years Later: The Bone Temple (2026) – 91%

La secuela del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland amplía la historia de los infectados y profundiza en el ambiente de tensión y supervivencia que caracteriza a la franquicia.

7. Hokum (2026) – 90%

Las leyendas y el folclor protagonizan esta producción centrada en un escritor que viaja a una posada remota y termina involucrado en una inquietante historia de brujería.

8. Buddy (2026) - 88%

Cuenta la historia de un grupo de niños que vive dentro de un colorido programa infantil de televisión protagonizado por Buddy, de quien descubren que tiene un lado violento y aterrador.

9. We Bury the Dead (2024) – 87%

La película mezcla zombis y drama emocional. La historia explora el duelo y la pérdida en un mundo donde los muertos regresan tras una catástrofe militar.

10. Backrooms (2026) – 86%

Uno de los fenómenos más populares de Internet llega al cine. La trama gira alrededor de una misteriosa puerta que aparece en el sótano de una tienda de muebles y conduce a una experiencia aterradora.

Además de estos títulos, 2026 también destaca por el regreso de grandes figuras del género. Entre los estrenos más esperados figuran Colony, Primate y Forbidden Fruits.