Toni Costa no se quedó callado ante críticas por disfrazarse en Halloween: ‘Dejen de juzgar’

El reconocido bailarín Toni Costa no se guardó nada ante los comentarios de crítica por haberse disfrazado este Halloween, ya que iba a disfrutar de un concierto bajo esa temática este sábado 31 de octubre.

“Nos fuimos a dar miedo. Hoy toca concierto y fiesta; la actitud lo es todo y la sonrisa va por dentro”, escribió en el video en el que mostró que iba vestido de lo que parecía ser uno de los zombis del famoso video de Michael Jackson, Thriller.

El artista se mostró con su rostro maquillado y algunos “moretones” en su cuerpo, lo que desató una ola de críticas hacia su fe religiosa.

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