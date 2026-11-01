Toni Costa no se quedó callado ante críticas por disfrazarse en Halloween: ‘Dejen de juzgar’

El reconocido bailarín Toni Costa no se guardó nada ante los comentarios de crítica por haberse disfrazado este Halloween, ya que iba a disfrutar de un concierto bajo esa temática este sábado 31 de octubre.
“Nos fuimos a dar miedo. Hoy toca concierto y fiesta; la actitud lo es todo y la sonrisa va por dentro”, escribió en el video en el que mostró que iba vestido de lo que parecía ser uno de los zombis del famoso video de Michael Jackson, Thriller.
El artista se mostró con su rostro maquillado y algunos “moretones” en su cuerpo, lo que desató una ola de críticas hacia su fe religiosa.
Entre los comentarios destacan: “Aceptar a Cristo no significa continuar viviendo de la misma manera, sino comenzar una vida transformada por él”, “Solo quería decirte que los cristianos no celebramos Halloween, pues es una fiesta pagana y en celebración a Satanás” y “Este está más confundido. O sigues a Cristo o no”.
Ante esos comentarios, Toni fue claro sobre su posición.
“Mi relación con Dios no tiene nada que ver con que quiera disfrazarme hoy y pintarme la cara para salir a pasarlo bien. Yo no estoy celebrándole a nadie nada, solo me apetece celebrar y ya”, escribió.
Y añadió: “Yo respeto muchísimo a quien no lo hace, y de igual manera respetan, y si no saben hacerlo, pues no pasa nada: cada uno a lo suyo y yo feliz, y el resto agarrando lucha. Dejen de juzgar. Dios me los bendiga”, finalizó en su mensaje.
En medio de ello, Costa también recibió mensajes que le decían que se veía “muy bien”, y de igual forma se fue a disfrutar el concierto.