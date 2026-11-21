La trayectoria de Nguyen Quynh Anh como soberana de la belleza en Vietnam llegó a un desenlace abrupto. Con apenas 27 años, la modelo fue despojada de forma inmediata de la banda y la corona de Miss Universo Vietnam 2026, título que había conquistado el pasado 2 de octubre en la ciudad portuaria de Hai Phong.

La decisión, anunciada por la empresa Five6 Entertainment Joint Stock Company, responde a una acumulación de conflictos disciplinarios y administrativos que hicieron insostenible su permanencia en el cargo.

De acuerdo con Pham Duy Khanh, director ejecutivo de la firma tenedora de la franquicia en el país asiático, la exreina incurrió en reiteradas violaciones a las normativas que regulaban su agenda oficial. El directivo expuso que la modelo aceptó compromisos laborales e invitaciones a actos públicos sin el aval de la organización.

El detonante final ocurrió cuando Quynh Anh acudió a una actividad donde se formalizó un contrato de exclusividad con una agencia externa, ignorando que aún mantenía obligaciones legales sin saldar con Five6 Entertainment.

Para la compañía, estas acciones perjudicaron la reputación del certamen y chocaron directamente con sus deberes como representante vigente. Hasta el momento, la modelo ha guardado silencio público respecto a su destitución.

El origen de la crisis: un chat privado

Aunque el retiro definitivo del título se concretó esta semana, el desgaste de su reinado inició a tan solo 10 jornadas de su coronación. El 12 de octubre, salieron a la luz en plataformas digitales varias capturas de pantalla de un grupo privado de mensajería integrado por aspirantes al certamen.

En dichas conversaciones se leían descalificaciones dirigidas hacia otras competidoras y personalidades del espectáculo local. Entre las afectadas se mencionaba específicamente a la presentadora Thanh Thanh Huyen, a la finalista Hong Dang y a la antigua titular Nguyen Cao Ky Duyen.

A pesar de que Quynh Anh se disculpó públicamente el 13 de octubre admitiendo lo inadecuado de sus palabras, la directiva aplicó sanciones ejemplarizantes el 25 de ese mismo mes.

La primera finalista, Trinh My Anh, recibió un castigo de tres meses por su implicación en el chat. Por su parte, a la entonces ganadora se le impuso una suspensión de medio año que le prohibía presentarse en escenarios ostentando el título nacional.

Aunque en esa instancia logró retener la corona, su posterior desacato al participar en eventos no autorizados terminó por sellar su salida.

Ausencia histórica en la gala internacional

El despido de la modelo se produce en un contexto ya complejo para la franquicia vietnamita. Semanas atrás, la organización confirmó su retiro de la 75.ª edición de Miss Universo, pautada para realizarse en Puerto Rico el martes 24 de noviembre.

Si bien el plan original contemplaba que Quynh Anh viajara al Caribe para representar a su nación, el pasado 21 de octubre los organizadores locales cancelaron su participación internacional.

La medida obedeció a una disputa entre las franquicias de la región y la Organización Miss Universo, una crisis institucional que igualmente dejó fuera de contienda a delegadas de Malasia, Laos, Singapur, Indonesia y Tailandia.

De este modo, el certamen universal se celebrará sin representación de Vietnam por primera ocasión desde el año 2014.