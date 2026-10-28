¿Dejarse las canas o teñirlas? Esto dice la psicología sobre dejarse el cabello blanco

Con la llegada de los años, muchos nos hacemos la pregunta:¿dejarse las canas o teñirlas?Definitivamente, es una decisión que podría afectar no solo nuestra imagen, sino también nuestra manera de sentirnos.
La Nación de Argentina consultó con especialistas en psicología sobre qué dice la ciencia respecto a quienes deciden dejarse el cabello al natural cuando comienza a cambiar de color.
Aunque esta decisión parezca algo superficial, los especialistas advirtieron que implica una carga profunda de sentido.
Dejar el cabello con canas al natural es reflejo de un proceso de maduración, autoconocimiento y empoderamiento.En una cultura que idealiza la juventud como la etapa superior de la vida, mostrar el pelo blanco funciona como un gesto a contracorriente.
Es una manera de asumir el envejecimiento natural como un claro acto de reconciliación con el cuerpo.
La aparición de las canas ocurre cuando los melanocitos, que son las células responsables de producir melanina, reducen su actividad o desaparecen. Esta sustancia es la que aporta color al cabello, a la piel y también a los ojos, explicó el medio argentino.
De acuerdo con La Nación, la psicología interpreta el dejar las canas libres comouna fase de evolución interna.En el caso de las mujeres, esta decisión representa un desafío a los mandatos estéticos tradicionales en los que usar tintes funcionaba como una norma para ocultar las señales de la edad; por lo tanto, exhibir las canas hoy puede leerse como una manifestación de autoestima sólida.