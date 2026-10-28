¿Dejarse las canas o teñirlas? Esto dice la psicología sobre dejarse el cabello blanco

Con la llegada de los años, muchos nos hacemos la pregunta: ¿dejarse las canas o teñirlas? Definitivamente, es una decisión que podría afectar no solo nuestra imagen, sino también nuestra manera de sentirnos.

La Nación de Argentina consultó con especialistas en psicología sobre qué dice la ciencia respecto a quienes deciden dejarse el cabello al natural cuando comienza a cambiar de color.

Aunque esta decisión parezca algo superficial, los especialistas advirtieron que implica una carga profunda de sentido.

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