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¿Dejarse las canas o teñirlas? Esto dice la psicología sobre dejarse el cabello blanco

Con la llegada de los años, el cabello pierde su color y, aunque muchos optan por cubrir las canas, otros se revelan al cambio

Especialista explicó por qué aparecen las canas, qué hábitos aumentan el riesgo y si existe alguna forma de revertirlas.
La aparición de las canas ocurre cuando los melanocitos, que son las células responsables de producir melanina, reducen su actividad o desaparecen. ChatGPT

Jessica Rojas Ch. y La Nación/Argentina/GDA

Con la llegada de los años, muchos nos hacemos la pregunta: ¿dejarse las canas o teñirlas? Definitivamente, es una decisión que podría afectar no solo nuestra imagen, sino también nuestra manera de sentirnos.

La Nación de Argentina consultó con especialistas en psicología sobre qué dice la ciencia respecto a quienes deciden dejarse el cabello al natural cuando comienza a cambiar de color.

Aunque esta decisión parezca algo superficial, los especialistas advirtieron que implica una carga profunda de sentido.