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Cultura retira decoración navideña tras duras críticas por tapar esferas de piedra patrimoniales

La estructura de madera instalada para colocar el árbol navideño limitaba la visibilidad de las piezas arqueológicas y críticas en redes surgieron desde el jueves

USO EXCLUSIVO LA NACIÓN // Árbol de Navidad sobre esferas precolombinas en San José.
La estructura de madera utilizada para instalar el árbol de Navidad oculta parcialmente las esferas precolombinas exhibidas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud. La Nación
Silvia Ureña Corrales