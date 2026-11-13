Cultura retira decoración navideña tras duras críticas por tapar esferas de piedra patrimoniales

Tres esferas precolombinas, símbolos nacionales de Costa Rica, quedaron parcialmente ocultas por una estructura de madera utilizada para instalar un árbol de Navidad en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, en San José. La decisión generó cuestionamientos de especialistas en patrimonio cultural y críticas en redes sociales la noche de este jueves 12 de noviembre.

Este viernes 13, por la mañana, este medio corroboró que la decoración seguía en su sitio, pero que se había añadido una tela roja alrededor, ocultando la esfera bajo la base del árbol. A mediodía, otro periodista de La Nación confirmó que el árbol había sido desplazado a otro sitio y que se habían descubierto las esferas de nuevo.

Este medio envió consultar por WhatsApp a Adriana Collado, directora del Museo Nacional —regente del patrimonio arqueológico— la noche del jueves, sin respuesta hasta la hora de esta publicación.

Las expertas consultadas por La Nación antes de la remoción consideraron que estos bienes deben permanecer accesibles al público y recibir un tratamiento acorde con su valor histórico.

Ifigenia Quintanilla Jiménez, exdirectora del Museo Nacional de Costa Rica, consideró inapropiado que la estructura navideña oculte las esferas precolombinas. Explicó que las tres piezas fueron prestadas al Ministerio de Cultura para resaltar su valor patrimonial y mantenerlas visibles y accesibles al público.

Según Quintanilla, el propósito de exhibir estas piezas es permitir que las personas conozcan su valor histórico y cultural. Por esa razón, cuestionó que una decoración temporal impida apreciarlas adecuadamente.

“Sería muy lamentable que el Ministerio de Cultura, que sería el que tiene que dar el ejemplo en el respeto de los bienes patrimoniales, actúe como si las esferas fueran simplemente un decorado y no como un bien patrimonial que merece respeto, cuido y exaltación en su valor”, señaló la especialista.

También señaló que las instituciones responsables de recibir piezas del Museo Nacional en calidad de préstamo deben responder por su conservación y el trato que reciben durante su exhibición.

El jueves 12 de noviembre, las fotografías del montaje circularon en redes sociales sin que se pueda confirmar el autor de las imágenes, pero varios perfiles, anónimos y de figuras prominentes del sector cultural del país las compartieron y emitieron críticas sobre la decisión. Esta es una de las imágenes que circuló:

La estructura de madera que sostiene el árbol navideño rodea las esferas precolombinas y dificulta su apreciación por parte de los visitantes del Ministerio de Cultura. (Perfil anónimo/Redes sociales)

Y así se encontraba la instalación la mañana de este viernes 13, antes de ser removida, según compromó La Nación:

La Nación corroboró este viernes por la mañana que la decoración agregó tela roja. (La Nación/La Nación)

Especialista advierte sobre posible riesgo para las esferas

Lauran Bonilla, historiadora del arte, profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), también cuestionó la decisión de colocar el árbol en ese espacio.

Bonilla, quien además es presidenta de la Alianza Regional de América Latina y el Caribe para el Consejo Internacional de Museos (ICOM), consideró que el Cenac dispone de otros espacios donde pudo instalarse la decoración sin obstaculizar la exhibición del patrimonio.

La especialista señaló que la estructura limitaba el acceso visual a las esferas.

Respecto a los posibles daños físicos, Bonilla advirtió que una eventual caída de la estructura podría representar un riesgo para las esferas de piedra. Sin embargo, aclaró que su valoración era preliminar, pues no había inspeccionado personalmente la instalación y se basaba únicamente en las fotografías que observó.

Las esferas de piedra y su valor patrimonial

La historia de las esferas precolombinas de Costa Rica está vinculada con la explotación bananera de la United Fruit Company en Osa, durante la década de 1940. En ese periodo se reportaron los primeros hallazgos de estas piezas y su traslado ilícito desde los lugares donde se encontraban originalmente, según información del Museo Nacional de Costa Rica.

El interés de particulares por exhibir esferas precolombinas en sus viviendas propició el traslado ilícito de estas piezas desde sus lugares de origen hacia distintas zonas del país, como Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste. Algunas incluso fueron llevadas al extranjero, principalmente a Estados Unidos.

Para recuperar los bienes arqueológicos en manos de particulares de manera ilícita, el Museo Nacional utiliza tres procedimientos: entregas voluntarias, decomisos y repatriaciones.

Las primeras esferas recuperadas se exhibieron en la sede central del Museo Nacional. Desde hace más de una década, la institución dispone de la sede José Fabio Góngora para resguardar este patrimonio. Las piezas recuperadas en el sur del país se trasladan a la sede Museo Sitio Finca 6, ubicada en Osa.

En 2014, la Unesco declaró Patrimonio Mundial cuatro sitios arqueológicos del delta del Diquís, en el sur de Costa Rica. El reconocimiento destaca la complejidad de los sistemas sociales, económicos y políticos de las sociedades precolombinas que habitaron la región entre los años 500 y 1500 d. C.