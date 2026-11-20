Alex Miguel Guzmán Díaz, de 28 años y conocido en redes como la Dueña de la Noche, falleció la madrugada del lunes 16 de noviembre tras ser atacado con armas blancas en el barrio Olaya Herrera de Cartagena.

La agresión ocurrió hacia las 10 p. m. del domingo, en la calle El Tancón del sector Rafael Núñez. Un video difundido en redes muestra al influencer intentando escapar de un grupo de personas que lo agredió después de que tropezara con una motocicleta.

Guzmán fue trasladado a un puesto de salud y luego al Hospital Universitario del Caribe. Según sus familiares, sufrió dos paros respiratorios mientras lo preparaban para una cirugía.

Alex compartía contenido de humor en redes sociales y administraba una página de Facebook dedicada a difundir solicitudes de ayuda y mensajes de servicio comunitario.

El creador de contenido compartía publicaciones de humor y difundía solicitudes de ayuda comunitaria en Facebook. (Alex Guzmán/Tomada de redes sociales)

La familia asegura que intentó defender a un amigo

Fernán Guzmán, padre de la víctima, declaró a El Universal que su hijo intervino para defender a un amigo al que iba dirigida la agresión. Según su testimonio, unas diez personas, en su mayoría mujeres, participaron en el ataque.

La Policía informó inicialmente que dos personas habrían atacado al creador de contenido.

Aunque el padre aseguró que una presunta implicada estaba bajo custodia, las autoridades no habían confirmado detenciones.

Una nueva pérdida para la familia

Alex era comerciante y administraba una página de Facebook dedicada a ayudas sociales y asuntos comunitarios. Amigos y seguidores lo despidieron con mensajes de afecto.

Su muerte vuelve a enlutar a la familia, que en mayo de 2022 perdió a su hermano menor, Diego Andrés, en otro ataque sin relación con este caso.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando videos para identificar a los responsables.