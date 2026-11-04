Corredora de 24 años muere en Maratón de Nueva York a escasa distancia de la meta

La universitaria Rachel Apa llevaba meses preparándose para correr su primer Maratón de Nueva York. El domingo, la atleta de 24 años se desplomó en Central Park cuando le faltaban aproximadamente tres kilómetros para completar el recorrido.

Fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde murió después de que los médicos intentaran salvarla durante más de seis horas, según informó The New York Times.

Su padre, Steve Apa, explicó al diario que la causa del fallecimiento fue una rabdomiólisis, una afección en la que la descomposición del tejido muscular libera sustancias a la sangre que pueden dañar los órganos.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

