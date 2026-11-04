Corredora de 24 años muere en Maratón de Nueva York a escasa distancia de la meta

La universitaria Rachel Apa llevaba meses preparándose para correr su primer Maratón de Nueva York. El domingo, la atleta de 24 años se desplomó en Central Park cuando le faltaban aproximadamente tres kilómetros para completar el recorrido.
Fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde murió después de que los médicos intentaran salvarla durante más de seis horas, según informó The New York Times.
Su padre, Steve Apa, explicó al diario que la causa del fallecimiento fue una rabdomiólisis, una afección en la que la descomposición del tejido muscular libera sustancias a la sangre que pueden dañar los órganos.
Aplicación de seguimiento alertó a sus padres
La familia acompañaba la carrera desde dos lugares distintos. Su madre, Michelle Apa, estaba en Nueva York y había grabado a Rachel sonriente a su paso por la milla 14. Su padre seguía el recorrido desde Lewisberry, Pensilvania, mediante la aplicación de la prueba y le enviaba mensajes de ánimo.
Durante el trayecto, la joven respondió con breves mensajes que expresaban dolor. Después dejó de contestar, aunque continuó avanzando. La preocupación de sus padres aumentó cuando el seguimiento permaneció detenido cerca de la milla 24.
Michelle se dirigió entonces hacia ese punto de Central Park y llegó cuando la ambulancia que trasladaba a su hija estaba saliendo.
Entre quienes presenciaron el desplome se encontraba Michaela Nicholas, una trabajadora social hospitalaria que animaba a los participantes.
Nicholas acudió a auxiliarla y, según relató a la prensa, no pudo encontrarle el pulso. Varias personas se turnaron para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la intervención del personal médico de la carrera, que utilizó un desfibrilador.
Una carrera dedicada a su abuelo
Apa había sido jugadora de hockey sobre hierba en la Universidad Bucknell, en Pensilvania. Su padre destacó que se encontraba en buenas condiciones físicas y que había entrenado durante meses, por lo que describió su muerte como algo difícil de comprender.
Además del desafío deportivo, su debut tenía un propósito familiar. Corría con el equipo Parkinson’s Champions para recaudar fondos contra el párkinson y recordar a su abuelo, quien había vivido con esa enfermedad y murió en 2022, de acuerdo con el New York Post.
En su campaña solidaria, Rachel lo había señalado como una figura decisiva en su infancia y en su vínculo con el deporte.
¿Qué se sabe de la causa del fallecimiento?
La rabdomiólisis puede aparecer asociada al esfuerzo físico, aunque esa posibilidad no permite establecer por sí sola qué desencadenó el cuadro de Apa.
La degradación muscular puede liberar proteínas y electrolitos en cantidades capaces de afectar a los riñones y al sistema cardiovascular, según la explicación médica recogida por The New York Times.