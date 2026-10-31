Atleta muere en mundial de fitness en Aruba: causa de muerte ya fue revelada

El deporte funcional mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mario Torruco en Aruba, donde permanecía internado luego de desvanecerse el 23 de octubre durante su participación en el Campeonato Mundial Masters de la Federación Internacional de Functional Fitness (iF3).
La muerte de Torruco ocurrió el jueves 29 de octubre en el Hospital Horacio Oduber a raíz de un infarto y fallas orgánicas múltiples vinculadas a las altas temperaturas registradas en la isla caribeña, según notificaron sus familiares.
La prueba que detonó el incidente consistía en una exigente carrera de senderismo trazada en las inmediaciones de las ruinas de la mina de oro de Bushiribana, sobre la franja costera.
Torruco, quien competía en la división de 30 a 34 años, formó parte del último grupo de salida del viernes. Ese bloque arrancó a media tarde, coincidiendo con el pico térmico de la jornada, que alcanzó registros cercanos a los 40º. Celsius.
Aproximadamente a medio kilómetro de completar el trayecto, el atleta comenzó a tambalearse hasta desplomarse sobre el terreno. El medio especializado thebarbellspin.com recogió las declaraciones de dos participantes que presenciaron el colapso:
“Uno de ellos, acompañado por otros tres competidores, interrumpió su carrera para auxiliar a Torruco. Al llegar hasta él, observaron que no respondía, balbuceaba de forma incoherente y era incapaz de comunicarse.
“Además, presentaba un pulso irregular. El otro atleta corrió hacia la línea de meta gritando y agitando los brazos para pedir ayuda”, informó thebarbellspin.com.
Ante la falta de transporte médico inmediato en ese punto del sendero, la pareja de otro corredor detuvo un vehículo todoterreno de playa para acomodar a Torruco en la parte posterior y llevarlo hasta el campamento principal de meta, donde recibió maniobras iniciales antes de ser transferido en ambulancia a la clínica local.
En el centro asistencial se le diagnosticaron severas fallas renales y hepáticas derivadas de la deshidratación y el colapso circulatorio.
El desenlace desató duras críticas entre la comunidad de atletas respecto a la seguridad de la ruta. Varios competidores denunciaron la escasez de supervisión a lo largo del circuito:
“Tampoco había personal del evento a la vista a lo largo del recorrido de carrera para supervisar a los atletas o indicarnos la dirección en los cruces. Solo vi a tres o cuatro personas cuando llegué a la estación de transporte de carga”, agregó el sitio web.
Mario Torruco, nacido en Tamaulipas pero radicado en la ciudad de Puebla —donde forjó una trayectoria como instructor de crossfit y calistenia—, dejó un vacío en la disciplina latinoamericana.
La recaudación de fondos abierta en la plataforma GoFundMe por su círculo cercano, originalmente ideada para solventar la hospitalización, permanece habilitada para costear la repatriación de su cuerpo a territorio mexicano, donde se realizarán sus honras fúnebres.