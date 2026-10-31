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Planeta insólito

Atleta muere en mundial de fitness en Aruba: causa de muerte ya fue revelada

El deportista y preparador físico de 34 años murió después de estar hospitalizado por varios días

Viral
Mario Torruco falleció en Aruba tras permanecer hospitalizado desde el 23 de octubre. Tomada de redes sociales
Fátima Jiménez

El deporte funcional mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mario Torruco en Aruba, donde permanecía internado luego de desvanecerse el 23 de octubre durante su participación en el Campeonato Mundial Masters de la Federación Internacional de Functional Fitness (iF3).

La muerte de Torruco ocurrió el jueves 29 de octubre en el Hospital Horacio Oduber a raíz de un infarto y fallas orgánicas múltiples vinculadas a las altas temperaturas registradas en la isla caribeña, según notificaron sus familiares.

La prueba que detonó el incidente consistía en una exigente carrera de senderismo trazada en las inmediaciones de las ruinas de la mina de oro de Bushiribana, sobre la franja costera.