La modelo y reina de belleza cubano-estadounidense Lina Luaces, hija de la presentadora de televisión Lili Estefan, dio a conocer que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que comenzó a manifestarle síntomas desde el año pasado, poco después de ganar el título de Miss Universo Cuba 2025.

A través de una publicación en sus redes sociales, Luaces relató que inicialmente experimentó agotamiento extremo, niebla mental y pérdida de sensibilidad en su pierna derecha. Pese a las molestias, continuó con su preparación para representar a Cuba en Miss Universo, celebrado en Tailandia ese año.

“No podía caminar ni en tacones tampoco, y me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí”, recordó.

Lina Luaces estuvo presente en Costa Rica en junio pasado para la gala de coronación del Miss Universo en el país, cuando ganó Mariale Acosta. (Rafael Pacheco Granados)

La modelo explicó que, tras regresar a Miami, algunos de los síntomas persistieron durante varios meses. En setiembre de 2026, su situación se agravó cuando despertó sin poder mover una de las manos y terminó hospitalizada.

“Para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue entonces cuando recibí mi diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM”, contó.

Durante los últimos dos meses, Lina se ha concentrado en su recuperación mediante terapia física intensiva para recobrar la movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar las manos.

La joven reconoció que no fue sencillo hacer público su diagnóstico, pues desconocía qué implicaciones tendría para su futuro y su carrera. Sin embargo, decidió compartir su experiencia para crear conciencia sobre la enfermedad y acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares.