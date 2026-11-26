La modelo y reina de belleza cubano-estadounidense Lina Luaces, hija de la presentadora de televisión Lili Estefan, dio a conocer que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que comenzó a manifestarle síntomas desde el año pasado, poco después de ganar el título de Miss Universo Cuba 2025.
A través de una publicación en sus redes sociales, Luaces relató que inicialmente experimentó agotamiento extremo, niebla mental y pérdida de sensibilidad en su pierna derecha. Pese a las molestias, continuó con su preparación para representar a Cuba en Miss Universo, celebrado en Tailandia ese año.
“No podía caminar ni en tacones tampoco, y me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí”, recordó.
La modelo explicó que, tras regresar a Miami, algunos de los síntomas persistieron durante varios meses. En setiembre de 2026, su situación se agravó cuando despertó sin poder mover una de las manos y terminó hospitalizada.
“Para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue entonces cuando recibí mi diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM”, contó.
Durante los últimos dos meses, Lina se ha concentrado en su recuperación mediante terapia física intensiva para recobrar la movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar las manos.
La joven reconoció que no fue sencillo hacer público su diagnóstico, pues desconocía qué implicaciones tendría para su futuro y su carrera. Sin embargo, decidió compartir su experiencia para crear conciencia sobre la enfermedad y acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares.