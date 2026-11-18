La influencer colombiana Catalina Fernández, conocida en redes sociales como Cata Amatista, murió el jueves 12 de noviembre a los 25 años, tras enfrentar durante tres años un cáncer cerebral. Su familia confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Hoy, Cata ha partido de este plano material”, expresaron sus allegados. “Su cuerpo ha encontrado descanso, pero su luz, su amor y todas las cosas maravillosas que sembró en este mundo permanecerán para siempre dentro de cada uno de nosotros”, agregaron.

La creadora de contenido dio a conocer en julio de 2023 que había sido diagnosticada con meduloblastoma cerebeloso. Desde entonces, compartió sus cirugías, sesiones de quimioterapia y consultas médicas en Instagram, TikTok y YouTube, plataformas en las que reunía más de tres millones de seguidores.

La familia de Cata Amatista confirmó su fallecimiento con un mensaje en el que destacó su alegría, amor y fortaleza. (Tomada de redes sociales/Catalina Fernández)

En su despedida, sus familiares destacaron su alegría y su forma de afrontar la enfermedad. “Si hay algo que queremos que recuerden de Cata, es esto: el cáncer no lo era todo. Su historia era amor”, señalaron.

Tras conocerse su fallecimiento, sus publicaciones se llenaron de mensajes de condolencia y agradecimiento de seguidores que acompañaron su proceso.