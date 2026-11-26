Los grandes éxitos del rock alternativo, el pop punk y el movimiento emo que marcaron la época dorada de MTV se podrán escuchar en formato orquestal gracias al concierto que la Sinfónica Metropolitana (MET) presentará este 28 de noviembre en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, San José.

La producción se titula MET TV: Back to 2000 y en ella artistas costarricenses reinterpretarán clásicos de artistas como Evanescence, My Chemical Romance, Linkin Park, Fall Out Boy, Avril Lavigne y Paramore, entre otros.

La función está pactada para las 7 p. m. en el recinto josefino y su objetivo será acercar la música sinfónica a nuevas audiencias, fusionando una orquesta integrada por una banda base de guitarra eléctrica, bajo y batería, además de cantantes y coristas invitados.

La Sinfónica Metropolitana ha preparado otros conciertos en tributo a artistas como Coldplay y ABBA. (Instagram)

En una conversación con La Nación, Nizzi Fuertes, la concertina de la orquesta, comentó que llevar este género al atril ha sido un desafío técnico inesperado.

“Aunque no pareciera, en realidad es una música bastante retadora. Tiene ritmos muy complicados, métricas distintas y tenemos que estar muy atentos a los cantantes. Hemos agarrado lo que aprendemos en la academia y lo implementamos ahora en música popular”, explicó la violinista.

Además, la arquitectura musical detrás de cada espectáculo recae en los hombros de Julián Susi, quien cumple múltiples roles dentro de la organización: es fundador, director ejecutivo, productor, músico activo y el arreglista responsable de escribir cada partitura desde cero en un repertorio que oscila entre las 18 y las 28 piezas por espectáculo.

“Muchas personas me dicen que por qué, si es tan cansado producir y hacer los arreglos, no me quedo descansando en el público. Pero yo no cambio por nada el sentimiento de estar frente a la gente viéndolos bailar, cantar y disfrutar”, afirmó Susi.

Este trabajo le toma varias semanas y lo calibra constantemente junto a Fuertes para que las cuerdas y los vientos brillen sin perder la esencia original de cada tema.

Aunque Susi confiesa que Evanescence es su banda favorita del cartel, asegura que la pieza más emocionante para interpretar será Welcome to the Black Parade, de My Chemical Romance, por ser la más extensa de la noche y permitir que toda la orquesta se luzca.

Nizzi Fuertes es la concertina de la Sinfónica Metropolitana y también funge como productora de los espectáculos de la orquesta costarricense. (Instagram)

Más allá del despliegue técnico, ambos coinciden en que la mayor recompensa ocurre cuando se abre el telón y la audiencia rompe el protocolo habitual de un teatro para cantar a todo pulmón.

“Siempre les digo a los chiquillos que hay un momento en el concierto donde me dan ganas de llorar. Pensar en todo lo que hemos estudiado para llegar ahí y ver al público tan efusivo, cantando y gritando, nos llena demasiado el corazón”, expresó Fuertes.

Preparación previa

Aunque sus integrantes ya tocaban juntos tiempo atrás, la Sinfónica Metropolitana nació formalmente en agosto de 2025, convirtiendo al Auditorio Nacional en su sede habitual tras exitosos especiales dedicados a Coldplay y ABBA.

“Además de estar en producción, todos somos músicos. Creo que mantener esa cercanía con la orquesta hace que ellos confíen y nosotros confiemos en ellos. Vamos poco a poco montando cada parte y resolviendo cada imprevisto, porque en el papel se ve muy bonito y sencillo, pero cuando llega la práctica surgen cosas y toca resolver”, comentó Fuertes sobre la dinámica interna del equipo.

Cada presentación tiene una ruta estructurada que inicia con la elección de la temática y el repertorio, continúa con la selección de los cantantes invitados, combinando voces habituales del proyecto con nuevos talentos, y avanza hacia la gestión de permisos ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), contratos y diseño gráfico.

Gracias a esta planificación previa, la agrupación logra ensamblar espectáculos de más de 20 piezas en apenas tres ensayos generales: los dos primeros dedicados exclusivamente al acople de los músicos de la orquesta y la banda base, y un tercero en el que se suman los cantantes solistas y coristas días antes de la función.

Talento costarricense

Para el director ejecutivo, el proyecto tiene también una misión cultural de fondo: combatir los prejuicios hacia las producciones locales y generar empleo para el gremio artístico nacional, incluyendo músicos, cantantes, bailarines y diseñadores.

La Sinfónica Metropolitana está conformada por músicos costarricenses. (Instagram)

“A veces la gente deja de lado las entidades culturales nacionales, las subestima y piensa que no tienen la misma calidad que un artista internacional. Queremos cambiar eso, que el público costarricense se dé cuenta de que estas producciones son de altísimo nivel”, especificó Susi.

Además de rendir tributo a referentes globales, la MET ha funcionado como una vitrina para compositores costarricenses, creando arreglos orquestales para canciones originales de artistas como Sebas Guillem.

Después de revivir la era dorada de MTV en el Auditorio Nacional este sábado, la Sinfónica Metropolitana marcará el cierre de las presentaciones públicas en 2026 y dará los próximos pasos para desarrollar una temporada completa en 2027, con un mínimo de ocho fechas confirmadas.

Las entradas para el espectáculo están a la venta en el sitio tickz.cr.