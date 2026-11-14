AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Avril Lavigne anuncia que ya es mamá: vea aquí cómo dio la noticia

La cantante compartió la llegada de su primera hija y celebró el inicio de una nueva etapa familiar

Avril Lavigne
Avril Lavigne anunció en Instagram el nacimiento de su primera hija con una serie de fotografías en blanco y negro. Avril Lavigne
Fátima Jiménez