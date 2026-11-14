Avril Lavigne anuncia que ya es mamá: vea aquí cómo dio la noticia

La cantante canadiense Avril Lavigne, de 42 años, anunció este viernes 13 de noviembre el nacimiento de su primera hija con una serie de fotografías en blanco y negro publicadas en Instagram.

En las imágenes aparece junto a su pareja sosteniendo la mano de la recién nacida y abrazándola contra su pecho, sin revelar la identidad del padre.

La secuencia cierra con un guiño al estilo de la intérprete de Complicated: tres pares de zapatillas Vans a cuadros sobre una patineta, dos de adulto y uno de bebé. “Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió junto a las fotografías.

La artista, ocho veces nominada al Grammy, no ha confirmado públicamente una relación sentimental. Un representante declaró a la revista People que atraviesa una etapa centrada en su entorno más íntimo.

“Avril ha estado disfrutando del tiempo con su familia mientras trabajaba en su nuevo álbum y quiere agradecer a los fans todo su cariño”, comentó.

Avril Lavigne vive una nueva etapa familiar mientras prepara su próximo material discográfico. (Avril Lavigne/Tomada de redes sociales)

Avril Lavigne compartió los primeros momentos con su bebé, sin revelar la identidad de su pareja. (Avril Lavigne/Tomada de redes sociales)

La discreción coincide con la postura que mantuvo en mayo de 2024 durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Aunque entonces evitó precisar si tenía pareja, habló sobre su forma de vivir las relaciones.

“Nunca me ha gustado mucho tener citas. Siempre he estado en una relación bastante seria”, dijo entonces.

En esa conversación también destacó su gusto por la cocina y la decoración, y señaló que la compatibilidad y la confianza son esenciales en una pareja. “Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible”, expresó.

Esta nueva etapa llega después de varias muestras públicas de cariño hacia sus padres. Durante una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York, en mayo del 2025, Lavigne invitó a su madre al escenario y recordó que, tras escucharla cantar Jesus Loves Me de niña, le predijo que sería cantante.

El 4 de junio de ese año, la artista agradeció en Instagram el apoyo de ambos desde su infancia. “Hicieron muchos sacrificios por mí y no estaría donde estoy hoy sin ellos”, escribió. “Mamá, gracias por creer en mí”.