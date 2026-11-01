Choché Romano responde a quienes lo llamaron ‘aprovechado’ por ayudar a joven comediante

El presentador y humorista Choché Romano salió al paso de los comentarios de quienes cuestionaron sus intenciones, luego de que ofreciera ayudar a una joven comediante a abrirse camino en el mundo del stand-up comedy.
Romano contó que vio el contenido de una creadora joven en TikTok y le pareció auténtica y muy graciosa, por lo que decidió contactarla después de enterarse de que había realizado una presentación de comedia en un bar-restaurante.
“Me gusta mucho tu contenido. Realmente me gustaría ayudarte a que entrés en este mundo del stand-up. Yo llevo un ratillo ya y tengo los codos y las rodillas cholladas de este mundo de la comedia y del stand-up”, relató sobre el mensaje que le envió.
Sin embargo, la iniciativa también generó comentarios negativos. Algunas personas señalaron que Choché buscaba aprovecharse de la popularidad que la joven ganó recientemente.
“Vivimos en un mundo tan dañado que realmente las personas no creen en que alguien quiera ayudar a otra persona genuinamente”, expresó.
El humorista aprovechó para recordar que lleva casi 19 años en el mundo del entretenimiento y que, durante ese tiempo, ha utilizado sus contactos y plataformas para darle oportunidades a otras personas que buscaban abrirse camino en televisión, radio y escenarios de comedia.
Incluso mencionó a Natalia Rodríguez, quien en algún momento le propuso realizar una prueba en televisión y le hizo ver que tenía potencial para ese trabajo.
“Nati sembró eso en mi corazón, y yo he aprendido que entre más usted ayude, más Dios lo bendice”, afirmó.
Choché aseguró que su interés es apoyar a personas talentosas que trabajan y se esfuerzan por conseguir oportunidades, no a quienes buscan beneficiarse del trabajo ajeno sin aportar nada.
“Si usted tiene la posibilidad de ayudarle a alguien, a alguien que esté trabajando genuinamente, honestamente, no que se le quiera recostar sin hacer nada, hágalo”, concluyó.