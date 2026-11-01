Choché Romano responde a quienes lo llamaron ‘aprovechado’ por ayudar a joven comediante

El presentador y humorista Choché Romano salió al paso de los comentarios de quienes cuestionaron sus intenciones, luego de que ofreciera ayudar a una joven comediante a abrirse camino en el mundo del stand-up comedy.

Romano contó que vio el contenido de una creadora joven en TikTok y le pareció auténtica y muy graciosa, por lo que decidió contactarla después de enterarse de que había realizado una presentación de comedia en un bar-restaurante.

“Me gusta mucho tu contenido. Realmente me gustaría ayudarte a que entrés en este mundo del stand-up. Yo llevo un ratillo ya y tengo los codos y las rodillas cholladas de este mundo de la comedia y del stand-up”, relató sobre el mensaje que le envió.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

