Chileno reacciona con sorpresa ante las mascaradas que tomaron las calles de Escazú (video)

Un chileno que vive en Costa Rica quedó sorprendido por gigantes, diablos y mucha fiesta durante la celebración especial que tiene el país el 31 de octubre: el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense.

Según explicó el creador de contenido identificado como El Chile Tico, la celebración criolla lo emocionó mucho al entender que en territorio costarricense Halloween pasa a un segundo plano y que los ticos deciden conmemorar las tradiciones de una manera muy particular.

El joven disfrutó del festejo este sábado en el parque central de Escazú, una de las cunas de las mascaradas en el país. “Me llama mucho la atención la energía de estas celebraciones. Las cimarronas ponen la música, las mascaradas comienzan a bailar y estos enormes personajes recorren las calles mientras familias enteras disfrutan del espectáculo”, comentó.

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