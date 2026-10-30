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Del Diablo a la Giganta: ¿Qué significan los personajes de las mascaradas costarricenses?

En el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, repasamos con un experto las historias de sus personajes

Mascaradas Tony Aguilar
Entre música, baile y personajes de rostros exagerados, las mascaradas costarricenses convierten el miedo y el respeto a la autoridad en un juego colectivo. Tony Aguilar
Fátima Jiménez

La Giganta y el Gigante se burlan de las élites, el Policía representa la autoridad y el Diablo y la Muerte convierten el miedo en juego. En las víperas del Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, que se celebra este 31 de octubre, el artesano y gestor cultural Tony Aguilar explicó qué hay detrás de estas figuras de la tradición.

Entre la música y el movimiento del vestido de la Giganta, alguien se acerca para provocarla mientras avanza por la calle. A pocos pasos, el Diablo persigue a quienes se atreven a molestarlo y el Policía vigila una fiesta en la que su autoridad también está puesta a prueba.

En las mascaradas costarricenses, los personajes no solo salen a bailar: llevan consigo historias, temores y una oportunidad para burlarse de aquello que, fuera del festejo, inspira respeto.