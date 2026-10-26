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Bus de grupo musical cae a río en Colombia y deja cuatro muertos

Una de las principales figuras de la agrupación perdió una pierna en el accidente

Accidente en Colombia
El cantante colombiano Kbeto Zuleta resultó gravemente herido en el accidente del autobús en el que viajaba su agrupación. Tomada de redes sociales
Fátima Jiménez
Accidente en Colombia
El cantante colombiano Kbeto Zuleta resultó gravemente herido en el accidente del autobús en el que viajaba su agrupación. (El Tiempo/ GDA /Tomada de redes sociales )

Cuatro personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando el bus que transportaba a la agrupación colombiana de vallenato de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní, en el norte de Colombia, durante la madrugada de este lunes 26 de octubre.

Según un comunicado del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, entre los heridos está Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones graves y permanece bajo atención médica especializada. El cantante es hijo de Poncho Zuleta, uno de los intérpretes reconocidos del vallenato colombiano.