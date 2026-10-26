Bus de grupo musical cae a río en Colombia y deja cuatro muertos

El cantante colombiano Kbeto Zuleta resultó gravemente herido en el accidente del autobús en el que viajaba su agrupación.

Cuatro personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando el bus que transportaba a la agrupación colombiana de vallenato de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní, en el norte de Colombia, durante la madrugada de este lunes 26 de octubre.

Según un comunicado del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, entre los heridos está Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones graves y permanece bajo atención médica especializada. El cantante es hijo de Poncho Zuleta, uno de los intérpretes reconocidos del vallenato colombiano.

El accidente ocurrió en la carretera que conecta El Difícil con Bosconia, cuando los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo y se dirigían a Valledupar. Según los reportes, el vehículo chocó contra las barandas de un puente y cayó al río.

El autobús que transportaba a los músicos de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní, en el norte de Colombia. El alcalde de Bosconia reportó cuatro fallecidos y 17 heridos. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

¿Quién es Kbeto Zuleta?

Kbeto Zuleta es un cantante colombiano de vallenato que pertenece a la familia musical de Poncho Zuleta. Su padre es una figura reconocida de este género y su tío Efraín Zuleta también se ha dedicado a la música como acordeonista.

El artista lidera la agrupación cuyos integrantes viajaban en el bus accidentado. Entre los fallecidos identificados están el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, de acuerdo con los reportes de medios colombianos.

Cantante sufrió lesiones graves

El alcalde de Bosconia informó que Kbeto Zuleta perdió una pierna a raíz del accidente. El funcionario indicó que los médicos procuraban estabilizarlo para coordinar su traslado a un centro de salud de mayor complejidad.

El diario de Colombia El Heraldo reportó que el intérprete se encontraba en condición crítica. La información sobre su evolución médica continuaba en desarrollo este lunes.

El balance del accidente también cambió durante la jornada: los primeros reportes señalaron dos fallecidos, pero posteriormente el alcalde de Bosconia confirmó que la cifra aumentó a cuatro.