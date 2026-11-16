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Viva

Bajista de Gorillaz sorprendió al presumir nuevas imágenes de su paso por Costa Rica

El músico tocó con la banda el pasado sábado 14 de noviembre, en Parque Viva

Seye Adelekan, bajista de Gorillaz, publicó fotografías de su estadía en Costa Rica junto a la banda.
Seye Adelekan, bajista de Gorillaz, publicó fotografías de su estadía en Costa Rica junto a la banda. Seye Adelekan

Fiorella Montoya, Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez