Bajista de Gorillaz sorprendió al presumir nuevas imágenes de su paso por Costa Rica

Seye Adelekan, bajista de la banda Gorillaz, continúa presumiendo los momentos que disfrutó durante su visita a Costa Rica, tras el concierto de la agrupación el sábado 14 de noviembre.

“Pura vida. Gracias, Costa Rica. Qué noche tan hermosa. Un comienzo increíble para esta gira”, escribió en la descripción de un mensaje que subió a sus redes sociales, el cual acompañó con una serie de fotografías.

Entre las fotos destaca los momentos que vivió en los camerinos de Parque Viva, donde mostró algunas figuras representativas de la agrupación británica, imágenes de cómo lució el día del show con su vestimenta de tipo militar y algunas fotografías con el equipo completo durante el evento.

Seye Adelekan agradeció su encuentro con el público costarricense. (seye adelekan)

El artista ya había hablado del país, pues, el viernes 13 de noviembre, decidió explorar las calles del centro de San José para conocer de cerca el ambiente local antes de subir al escenario.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el músico documentó su caminata por la ciudad y relató un inesperado momento de nostalgia musical.

Según explicó, el sonido ambiental de la capital lo sorprendió con el tema Lo que pasó, pasó, del puertorriqueño Daddy Yankee, melodía que de inmediato lo trasladó a su juventud en Ecuador.