Quienes recorran las calles de Vice City en Grand Theft Auto VI (GTA VI) pueden encontrarse con una voz familiar al encender la radio: el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, forma parte del videojuego como uno de los locutores de una emisora dedicada a la música latina.

El artista interpreta a El Martillo, presentador de Cocoteo FM, una estación que comparte con la cantante puertorriqueña RaiNao, quien da voz a La Gata.

La participación de ambos convierte la emisora en uno de los espacios de encuentro de los ritmos caribeños dentro de la nueva entrega de Rockstar Games, disponible desde el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Bad Bunny forma parte de Grand Theft Auto VI como locutor de Cocoteo FM, una emisora dedicada a la música latina en la que también participa la cantante puertorriqueña RaiNao. (redes/Captura de video)

Pero la presencia de Bad Bunny no se limita a la conducción. También aporta las canciones EoO y Otra Noche en Miami a la programación de la estación.

Cocoteo FM reúne reguetón, bachata, merengue y dembow. Entre los intérpretes que suenan en la estación figuran Romeo Santos, El Chaval de la Bachata, Farruko, El Alfa, Axel Rulay y Anuel AA. La selección permite escuchar diferentes vertientes de la música caribeña mientras los jugadores conducen o recorren los escenarios del estado ficticio de Leonida.

De Rauw Alejandro a Cardi B: la música latina en GTA VI

La participación de artistas latinoamericanos se extiende a otras producciones musicales del videojuego.

Rauw Alejandro aporta Macacoa 2000, un tema que recupera elementos del reguetón de la vieja escuela. Fuerza Regida, por su parte, representa la música regional mexicana con Suzuki.

También aparecen Cardi B, con Don’t Chart; Jhayco, con X; Camila Cabello, con Sweet Like Candy; y Kali Uchis, quien participa junto al músico Helado Negro en Largate.

La selección incluye, además, al dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que colabora con PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy en Sexy Magic.

Un compositor costarricense también llegó a GTA VI

Costa Rica también está presente en el videojuego gracias al compositor Andrés Soto, quien creó una pieza musical para una de las producciones televisivas ficticias que aparecen dentro de GTA VI.

El encargo consistió en componer, en apenas dos días, una melodía que parodiara la música melodramática de las telenovelas latinoamericanas, con referencias como Pasión de Gavilanes.

El premiado artista costarricense Andrés Soto colaboró con la legendaria franquicia de videojuegos 'Grand Theft Auto'. (Cortesía/Cortesía)

“Hace unos meses, el director creativo de la agencia Racket Club me preguntó si podía componer en dos días algo que parodiara la música melodramática de telenovelas latinoamericanas como Pasión de Gavilanes y terminó siendo GTA para mi sorpresa”, contó Soto a La Nación, desde Estados Unidos, donde reside.

La composición acompaña El Destino Extiende Sus Alas, una telenovela ficticia de Megamundo, una cadena de televisión que forma parte del universo del videojuego. Entre las posibilidades que ofrece GTA VI está sentarse a ver televisión y descubrir algunos de estos contenidos.

Para desarrollar la pieza, Soto recibió videos preliminares de la producción, todavía sin el renderizado final, pero con las voces de los personajes grabadas. A partir de ese material construyó una propuesta que recupera los recursos musicales de los melodramas televisivos de décadas anteriores.

Un lanzamiento esperado durante 13 años

La llegada de GTA VI puso fin a una espera de 13 años. El videojuego debutó con una recepción positiva de la crítica especializada, con una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic, según 146 reseñas contabilizadas antes del estreno.

La música también tiene un lanzamiento propio. Grand Theft Auto VI: The Album reúne 34 temas originales y acompaña la llegada del videojuego. La banda sonora instrumental, compuesta por el dúo electrónico francés Justice, tiene previsto su lanzamiento para el 11 de diciembre, según publicó la revista Hola!.