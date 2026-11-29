El periodista costarricense Elías Alvarado compartió con sus seguidores un momento de alivio y alegría familiar al anunciar que su hijo, Saúl, finalmente recuperó el apetito, una señal positiva que coincide con el inicio de la cuenta regresiva para la celebración de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, el corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos expresó su entusiasmo por la mejoría del menor luego de que días atrás sufriera lo que en Costa Rica se conoce como una “pega”, malestar gastrointestinal provocado por un empacho.

“Buenas noticias… ¡A alguien ya le volvió el apetito! Y así arrancamos oficialmente la cuenta regresiva para el cumple de Saúl”, escribió Alvarado junto a emojis de celebración y pastel.

El pequeño, quien actualmente tiene cinco años, celebrará su sexto cumpleaños, pues nació el 4 de diciembre de 2020 en Estados Unidos, país donde reside junto a su familia.