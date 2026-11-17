El asesinato del comunicador costarricense Camilo Rodríguez generó fuertes reacciones dentro del gremio periodístico nacional, entre ellas la de Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Alvarado alzó la voz en sus redes sociales para defender el ejercicio de la libertad de prensa y se pronunció ampliamente sobre el homicidio, calificándolo como un hecho alarmante y recordando la labor crítica que caracterizó a Rodríguez.

“La muerte de un periodista siempre será dolorosa para quienes compartimos este oficio. El asesinato de nuestro colega Camilo Rodríguez es alarmante y debe preocuparnos a todos en Costa Rica. Sus denuncias fueron fuertes y sus señalamientos incomodaron a muchos”, manifestó.

En su reflexión, el comunicador señaló con preocupación cómo la hostilidad hacia los medios y quienes informan puede terminar normalizándose si se replica desde diversos sectores.

“Los discursos de odio contra la prensa calan en la población, sobre todo cuando se repiten desde distintos niveles de la sociedad. Me preocupa que, de tanto escucharlos, se llegue a ver como normal que se insulte o se amenace a un periodista por lo que pregunta o publica”, agregó.

Asimismo, recalcó que la intimidación no debe frenar la labor informativa,

“Para quienes ejercemos esta profesión, dejar de informar por miedo nunca será una opción. Silenciar a un periodista es grave porque también se vulnera el derecho de la gente a saber lo que ocurre”, aseguró.

Por otra parte, Andrés Martínez, periodista de Telenoticias, compartió un mensaje en el que advirtió sobre el impacto directo que este tipo de hechos violentos tiene sobre la democracia y la ciudadanía.

“Callar con balas a un periodista es quitarle a la sociedad su derecho a estar informada. No podemos permitir que unos pocos prefieran la censura, el miedo, la oscuridad, la manipulación y el silencio”, expresó Martínez a través de una publicación de Instagram.