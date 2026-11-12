AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Así celebró Diego Bravo su absolución en el juicio contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate: ‘¡Ni 10 millones, ni una disculpa pública!’

El influencer reconoció que vivió el proceso judicial con miedo e incertidumbre

Juicio Mauricio Hoffmann, Majo Ulate, Diego Bravo
Diego Bravo aseguró que el proceso judicial lo dejó agotado y reconoció que sintió miedo de recibir un fallo desfavorable. Rafael pacheco
Fátima Jiménez