Así celebró Diego Bravo su absolución en el juicio contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate: ‘¡Ni 10 millones, ni una disculpa pública!’

“Ni 10 millones, ni disculpa pública. Fui absuelto”. Con esas palabras, Diego Bravo abrió un video en sus redes sociales tras conocer la sentencia que lo absolvió de los 15 delitos de difamación por los que fue llevado a juicio por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate.

El Tribunal Penal dio a conocer el fallo el miércoles 11 de noviembre y absolvió al creador de contenido por atipicidad de la conducta, al considerar que los hechos denunciados no constituían delito. También declaró sin lugar la acción civil resarcitoria con la que la pareja pretendía una indemnización de ¢10 millones por daño moral, dividida en ¢5 millones para cada uno.

En su mensaje, Bravo dejó de lado el tono de sus videos de farándula para hablar de cómo vivió el proceso. Explicó que no seguía un guion y agradeció los mensajes que recibió de familiares, amigos y seguidores después de conocerse la resolución.

“Todo esto, a final de cuentas, agradezco que ya pase, que ya termine, porque me sentía muy agotado, me sentía muy cansado”, expresó.

Diego Bravo celebró su absolución en el juicio por la querella presentada por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. (Lilly Arce/La Nación)

Diego Bravo asegura que nunca buscó hacer daño

Una parte importante de su intervención estuvo dedicada a defender la intención con la que realizaba sus publicaciones sobre espectáculos y vida privada de figuras públicas.

“Yo nunca he hecho mi trabajo pensando en dañar a otra persona”, aseguró. Según explicó, sus antiguos videos de chismes respondían a los temas que estaban en discusión y al interés de quienes consumían su contenido.

Bravo reconoció que su personaje podía resultar “grotesco” o “vulgar” para algunas personas, pero sostuvo que eso no significaba que elaborara sus publicaciones con el propósito de perjudicar a sus protagonistas.

“Yo a ustedes les juro que nunca yo me senté a escribir un guion de un video pensando en dañar a una persona ni mucho menos”, manifestó.

Esa distinción entre el personaje y su personalidad también formó parte de su declaración durante el juicio. En aquella intervención, explicó que Diego Bravo era un personaje creado para abordar temas de farándula, espectáculos y chismes relacionados con figuras públicas.

“Muchas veces tuve miedo”

Aunque celebró el resultado, el creador de contenido reconoció que enfrentó el juicio con incertidumbre y que sabía que la resolución podía ser desfavorable.

“Les puedo asegurar que muchas veces tuve miedo, porque sabía que esto, así como podía salir muy bien, podía salir muy mal”, dijo.

Según relató, tuvo la posibilidad de retractarse o disculparse para poner fin al conflicto, pero decidió continuar con su defensa porque consideraba que estaban en juego su trabajo y su credibilidad.

“Yo conozco mi valor, sé lo que yo valgo, sé lo que vale mi trabajo, sé lo que vale mi credibilidad y fue lo que hice, defenderme únicamente”, expresó.

Antes del juicio hubo un intento de conciliación que incluía una disculpa pública, pero las partes no alcanzaron un acuerdo y el proceso continuó en los tribunales.

En el video, Diego Bravo también dirigió un mensaje a quienes, según él, deseaban verlo enfrentar consecuencias judiciales.

“Me da mucho gusto haber llegado hasta ese punto y que la gente que quería que se me juzgara sepa que se me juzgó”, señaló. Luego pidió que se respetara el resultado: “Espero que, así como querían esa justicia, ahora también se respete”.

Diego Bravo se refiere al juicio del que fue absuelto

¿Por qué lo demandaron Mauricio Hoffmann y Majo Ulate?

La querella fue presentada a inicios de 2023 a raíz de videos y publicaciones difundidos entre 2021 y 2022. Durante el juicio, Ulate y Hoffmann sostuvieron que esos contenidos afectaron su honor, su reputación y distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Ulate declaró que las publicaciones la presentaban como responsable de destruir una familia y un matrimonio, y que incluían calificativos como “mosca muerta”, “usurpadora” y “añeja”. También afirmó que algunas marcas pausaron colaboraciones con ella. Hoffmann, por su parte, cuestionó comentarios sobre sus relaciones sentimentales, insinuaciones de infidelidad y referencias que involucraban a su hija.

La representación legal de la pareja sostuvo que el reclamo no se debía simplemente a que Bravo hablara de ellos como figuras públicas, sino a las afirmaciones y descalificaciones personales que consideraban lesivas para su honor. Sin embargo, el tribunal resolvió absolverlo de los 15 delitos de difamación y rechazar la reclamación civil.

La pareja valorará si apela

Aunque Bravo presentó la resolución como un motivo de alivio y celebración, el abogado de los querellantes, Rafael Rodríguez, indicó que esperaría la sentencia integral, prevista para el 18 de noviembre, para analizar sus fundamentos y valorar con sus representados una eventual apelación.

Por su parte, el creador de contenido cerró el video con agradecimientos a quienes lo acompañaron durante el proceso y una defensa de su persona más allá del personaje que muestra en redes sociales.

“No soy una mala persona. No tengo la necesidad de hacer cosas para dañar a nadie”, afirmó.

Y concluyó con su valoración del resultado: “Se hizo justicia”.