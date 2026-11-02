Argentina rendirá homenaje a Adrián Goizueta: un concierto para recordar su legado musical

El músico, compositor, educador, productor de radio y activista Adrián Goizueta, fallecido en enero, volverá a unir simbólicamente a sus dos patrias a través de su música. El 13 de noviembre, el Teatro Gastón Barral, en Buenos Aires, Argentina, será escenario de un homenaje a su legado artístico, en el que participarán músicos argentinos y los costarricenses Marvin Rodríguez y Paula Quesada, quienes representarán el aporte de Costa Rica a la historia del artista.

La cita nace de una ausencia que todavía cuesta asimilar. Para Javier Chalup, productor y amigo del cantautor durante años, organizar el encuentro fue una manera de transformar el dolor en gratitud.

“Sentimos la necesidad de honrar su memoria en agradecimiento a su valioso aporte a la cultura latinoamericana”, expresó en entrevista con La Nación. Junto con Hans Langenberg, también amigo y productor de Goizueta, y Nelly Santamarta, de Registros de Cultura, Chalup se propuso reunir a quienes compartieron con él escenarios, canciones y afectos.

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