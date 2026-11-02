Argentina rendirá homenaje a Adrián Goizueta: un concierto para recordar su legado musical

El músico, compositor, educador, productor de radio y activista Adrián Goizueta, fallecido en enero, volverá a unir simbólicamente a sus dos patrias a través de su música. El 13 de noviembre, el Teatro Gastón Barral, en Buenos Aires, Argentina, será escenario de un homenaje a su legado artístico, en el que participarán músicos argentinos y los costarricenses Marvin Rodríguez y Paula Quesada, quienes representarán el aporte de Costa Rica a la historia del artista.
La cita nace de una ausencia que todavía cuesta asimilar. Para Javier Chalup, productor y amigo del cantautor durante años, organizar el encuentro fue una manera de transformar el dolor en gratitud.
“Sentimos la necesidad de honrar su memoria en agradecimiento a su valioso aporte a la cultura latinoamericana”, expresó en entrevista con La Nación. Junto con Hans Langenberg, también amigo y productor de Goizueta, y Nelly Santamarta, de Registros de Cultura, Chalup se propuso reunir a quienes compartieron con él escenarios, canciones y afectos.
No será únicamente una noche para mirar hacia atrás. La intención es celebrar la vida de un artista cuya obra sigue ofreciendo motivos para encontrarse.
Dos patrias en una misma canción
Argentino de nacimiento y costarricense por arraigo, Goizueta construyó una trayectoria como cantante, guitarrista, compositor, arreglista y docente. Radicado en Costa Rica desde 1977, fundó el Grupo Experimental y desarrolló una propuesta que puso a conversar el tango, el jazz, el rock y el folclor latinoamericano. Falleció el 5 de enero del 2026, a los 74 años.
Su trabajo también dejó huella en las aulas del Conservatorio de Castella y la Universidad Nacional, donde contribuyó a formar nuevas generaciones de músicos.
Pero echar raíces en Costa Rica no significó desprenderse de Argentina. Según Chalup, conservó una relación cotidiana con su familia y mantuvo cerca a sus amigos, sus lugares y la música de su país natal.
“Por eso a él le gustaba definirse comoargentico”, recordó el productor. Esa identidad también atravesaba sus composiciones: la formación argentina permanecía allí, enriquecida por ritmos y experiencias de otros países.
El concierto buscará reflejar ese intercambio. Los organizadores convocaron a integrantes de la banda que lo acompañó en sus giras argentinas y a artistas con quienes compartió escenarios y reuniones informales. Otros, impedidos de asistir por compromisos profesionales, se sumarán mediante videos y adhesiones.
Desde Costa Rica viajarán Rodríguez y Quesada, cuya participación tiene un significado especial para Chalup: además de la trayectoria que compartieron con Goizueta, representarán a los músicos que lo acompañaron en su patria de adopción.
El elenco del homenaje lo completan Julio Lacarra, Liliana Daunes, Mónica Abraham, Claudio Sosa, Luis Arias, Antonio Suárez, Minerva Corro, Jorge Kohan, Bruno Delucchi, Pato Episcopo, Fran Fernándes y Marcelo Chiodi.
De Eugenia a Gracias
Escoger las canciones fue una de las tareas más difíciles. No solo por la amplitud del repertorio: también porque volver a escucharlo y decidir cómo interpretarlo removió la tristeza.
“Cada uno de quienes participan sintió la necesidad de expresarse a través de las canciones elegidas por ellos”, explicó Chalup.
La selección procurará recorrer distintas etapas de su carrera, desde piezas emblemáticas como Eugenia hasta otras más recientes, como Gracias. Así, el programa combinará la mirada de los organizadores con los recuerdos y vínculos personales de los intérpretes.
Más que condensar una trayectoria en una noche, el propósito es permitir que cada canción abra una puerta distinta hacia su autor.
Recordarlo también con alegría
A poco más de 10 meses de su muerte, Chalup insiste en que el homenaje no termina cuando se apague el escenario. Sus discos y videos, sostuvo, son un testimonio vivo que debe seguir circulando.
Al hablar de su legado, el productor no separa las composiciones de la persona: menciona la belleza poética, los arreglos, el compromiso con su tiempo y las causas sociales, pero también la generosidad y la capacidad de tender puentes entre pueblos.
“Este encuentro es una manera de reunirnos su familia, sus amigos, algunos de sus compañeros del camino y admiradores, para juntos celebrar su vida, recordarlo con emoción y también con la alegría que siempre nos transmitió con su amor por la vida”, concluyó el productor.