La segunda y última presentación de Karol G en el Estadio Nacional con la gira Viajando por el mundo: Tropicoqueta Tour, celebrada la noche de este sábado 28 de noviembre, volvió a convocar a reconocidas figuras de la música, el entretenimiento y las redes sociales de Costa Rica.
Entre brillos, abrigos para hacerle frente al viento frío de la noche y mucha energía tropical, artistas como Debi Nova y Sebas Guillem, junto al creador de contenido Antuan Fallas y otras personalidades locales, documentaron en sus redes sociales cómo corearon y bailaron los éxitos de la artista colombiana durante la despedida en La Sabana. ¡Nadie quería perderse este concierto!