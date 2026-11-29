La segunda y última presentación de Karol G en el Estadio Nacional con la gira Viajando por el mundo: Tropicoqueta Tour, celebrada la noche de este sábado 28 de noviembre, volvió a convocar a reconocidas figuras de la música, el entretenimiento y las redes sociales de Costa Rica.

Entre brillos, abrigos para hacerle frente al viento frío de la noche y mucha energía tropical, artistas como Debi Nova y Sebas Guillem, junto al creador de contenido Antuan Fallas y otras personalidades locales, documentaron en sus redes sociales cómo corearon y bailaron los éxitos de la artista colombiana durante la despedida en La Sabana. ¡Nadie quería perderse este concierto!

La cantante Debi Nova y la presentadora Shirley Álvarez posaron sonrientes desde el recinto de La Sabana antes del espectáculo. (Instagram/redes sociales)

El creador de contenido y participante de 'Mira quién baila', Antuan Fallas, asistió en grupo al concierto, incluida Karla Quesada. (Instagram/redes sociales)

La presentadora Viviana Calderón compartió un collage de la velada junto a su hija Giuliana, luciendo un top blanco tejido y pantalón de mezclilla ancho desde su localidad en el estadio. (Instagram/redes sociales)

La periodista Karla Scott se sumó a la temática tropical con una blusa naranja sin mangas, pantalón estampado con flores multicolores y el gafete conmemorativo de la gira. (Instagram/redes sociales)

El cantautor Sebas Guillem y la artista costarricense Debi Nova del Estadio Nacional, compartiendo bailes y risas durante el cierre de la gira en el país. (Instagram/redes sociales)

La presentadora y modelo María González apostó por un corsé blanco, pantalón claro con brillos, una flor tropical en el cabello y unos pequeños bongós como accesorio para vivir el espectáculo. (Instagram/redes sociales)

La Miss Universo Costa Rica, Mariale Acosta, posó junto a Pamela MonRo en el interior del Estadio Nacional. (Instagram/redes sociales)

El bailarín español y juez de 'Mira quién baila', Toni Costa, repitió asistencia en la segunda fecha de Karol G y compartió una fotografía junto a la bailarina Alhana Morales. (Instagram/redes sociales)