La primera de dos presentaciones de Karol G en el Estadio Nacional de La Sabana, celebrada la noche de este viernes 27 de noviembre como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, reunió a figuras de la televisión, el modelaje y las redes sociales en Costa Rica.
Fieles a la estética veraniega y festiva que caracteriza esta etapa musical de La Bichota, los asistentes apostaron por prendas llenas de brillo, tops metálicos o de pedrería, flores tropicales en el cabello y una paleta dominada por los tonos rosados, naranjas y dorados.