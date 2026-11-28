La primera de dos presentaciones de Karol G en el Estadio Nacional de La Sabana, celebrada la noche de este viernes 27 de noviembre como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, reunió a figuras de la televisión, el modelaje y las redes sociales en Costa Rica.

Fieles a la estética veraniega y festiva que caracteriza esta etapa musical de La Bichota, los asistentes apostaron por prendas llenas de brillo, tops metálicos o de pedrería, flores tropicales en el cabello y una paleta dominada por los tonos rosados, naranjas y dorados.

La presentadora de 'De boca en boca', Montserrat Del Castillo, lució un conjunto totalmente rosado. (Instagram/redes sociales)

La periodista Jennifer Segura posó sonriente junto a su acompañante y amiga Jessii Montero. (Instagram/redes sociales)

Las comunicadoras Ana Lucía Vega y Ericka Morera compartieron en grupo junto a Leonora Jiménez. (Instagram/redes sociales)

La periodista y creadora de contenido gastronómico Cristina Mora, conocida en redes como 'La Fatfluencer', posó frente al escenario. (Instagram/redes sociales)

Mimi Ortiz, presentadora de 'Sábado Feliz', disfrutó del repertorio de Karol G desde el público luciendo gafas oscuras y un top brillante. (Instagram/redes sociales)

La Miss Universo Costa Rica 2021, Valeria Rees, compartió en sus historias de Instagram un collage junto a sus amigas. (Instagram/redes sociales)

Ericka Morera eligió un top metálico dorado con cadenas y un pantalón ancho en tono tierra. (Instagram/redes sociales)

Toni Costa publicó una imagen con lentes de marco rojo desde las inmediaciones del estadio junto a sus amigas Esther Castillo y Lily Vargas. (Instagram/redes sociales)

El bailarín español y juez de 'Mira quién baila', Toni Costa, también compartió un 'selfie' grupal junto a sus acompañantes de la noche, entre ellos Isaac Rovira. (Instagram/redes sociales)