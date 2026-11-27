Alonso Solís destacó el papel fundamental de su esposa, Lilibeth González, durante el diagnóstico y tratamiento del cáncer de riñón que enfrentó este año. En una reciente entrevista, el exfutbolista costarricense relató cómo la enfermera lo cuidó tras someterse a una cirugía de emergencia.

Durante su participación en el espacio Bio101Podcast, Solís se refirió a la relación que mantiene con la profesional de la salud, con quien contrajo matrimonio el pasado sábado 29 de agosto en una ceremonia civil íntima.

En la conversación, el exjugador no escatimó en elogios hacia su compañera y reconoció que su apoyo resultó decisivo en medio de las dificultades personales y médicas que atravesó en los últimos meses.

“Ella es una mujer maravillosa porque es buena, es buena en serio. No se hace la buena, sino que realmente es una muy buena mujer y eso a mí me cautivó”, expresó.

Solís también contó que González estuvo pendiente de él en todo momento durante su recuperación, un gesto que, según afirmó, marcó profundamente su vínculo.

“Ella es una mujer especial, una mujer que vino a ayudarme, a tratar de que yo estuviera bien, a cuidarme como nadie lo ha hecho. Me ha cuidado tanto que yo digo: ‘Dios, ¿qué hubiera hecho yo sin ella?’, porque todo lo que viví ha sido muy duro”, manifestó a Bio101Podcast.

Alonso Solís agradece a su esposa Lillibeth González por acompañarlo y cuidarlo en el difícil proceso. (Instagram)

El exfutbolista dio a conocer su diagnóstico el pasado 16 de noviembre. A raíz de la enfermedad, tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en la que le extirparon el riñón derecho. Además, explicó que actualmente se encuentra bien y recibe inmunoterapia con controles médicos favorables.

Durante la entrevista, el también cantante recordó cómo comenzó su historia de amor con González, aunque admitió que no tiene completamente claro quién los presentó.

Según relató, ella trabajaba en el Hospital San Juan de Dios y ambos coincidieron mientras él realizaba una presentación en un hotel de San Carlos, donde la enfermera se encontraba de vacaciones.

El exdeportista señaló que, más allá de la atracción física que sintió por ella, fue su calidad humana lo que terminó conquistándolo.

“Ella me ha cuidado muchísimo hasta el día de hoy y yo dije: ‘Bueno, es la mujer con la que quiero envejecer’, así que tomé la decisión”, concluyó.