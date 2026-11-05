Alejandro Sanz en Costa Rica: tome nota de estos detalles si va al concierto

La espera ha durado más de cuatro años, pero ya terminó. El cantautor español Alejandro Sanz regresa en concierto a Costa Rica este sábado 7 de noviembre.

El intérprete de éxitos como Amiga mía o ¿Y si fuera ella? vuelve a nuestro país gracias a la gira ¿Y ahora qué? El escenario elegido para el reencuentro con los costarricenses es el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

Esta gira internacional inició en el 2025 con espectáculos en México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos y España. La más reciente etapa del recorrido lleva al cantautor a tocar en escenarios de Honduras, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.

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