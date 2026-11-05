Alejandro Sanz en Costa Rica: tome nota de estos detalles si va al concierto

La espera ha durado más de cuatro años, pero ya terminó. El cantautor español Alejandro Sanz regresa en concierto a Costa Rica este sábado 7 de noviembre.
El intérprete de éxitos como Amiga mía o ¿Y si fuera ella? vuelve a nuestro país gracias a la gira ¿Y ahora qué? El escenario elegido para el reencuentro con los costarricenses es el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.
Esta gira internacional inició en el 2025 con espectáculos en México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos y España. La más reciente etapa del recorrido lleva al cantautor a tocar en escenarios de Honduras, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.
El regreso de Sanz a nuestro país llega después de que en mayo del 2022 se presentara en Parque Viva como parte de #LaGira2022, espectáculo con el que retomó los conciertos tras las cancelaciones por causa de la pandemia del coronavirus.
En aquella ocasión, Costa Rica vibró con un espectáculo extenso e intenso en el cual Sanz repasó con cariño sus grandes composiciones y el público le devolvió el afecto con aplausos, coros y mucha emoción.
El álbum que trae de vuelta al español lleva el título de la gira y vio la luz en el 2025. La producción, según el artista, marcó unpunto de inflexión en su carrera,a través de un proceso de renovación artística luego de dos años de no publicar música nueva. En los premios Latin Grammy 2025 el disco recibió el galardón a mejor álbum pop contemporáneo,mientras que el sencillo Palmeras en el jardín conquistó el gramófono a grabación del año.
El retorno de Alejandro Sanz
Para quienes aún no se han decidido, quedan pocas entradas a la venta en el sitio eticket.cr, específicamente en las localidades Zona BAC (¢98.400) y gramilla (¢35.200).
La productora Primo Entertainment explicó que para el recital de Sanz en Costa Rica no habrá artista invitado al inicio de la presentación. Además, las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m. para el ingreso del público.
Cabe destacar que en Parque Viva hay venta de comidas y bebidas, así como áreas comunes para que los asistentes puedan disfrutar del ambiente previo a la función.
Los asistentes tienen diferentes opciones para llegar al lugar. Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede trasladarse por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4.
Quienes opten por el transporte público pueden tomar la línea de autobuses TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte de la iglesia de la Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar la unidad hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.
Como es costumbre en un evento de concentración masiva, no se permite el ingreso de armas ni objetos punzocortantes, vapeadores ni encendedores, sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas, cámaras profesionales o semiprofesionales, palos para autofotos, bolsos con medidas superiores a los 30 cm, vasos térmicos, drogas o licor.
En el lugar hay servicio de estacionamiento privado que se puede cancelar con tarjeta de crédito o dispositivo Compass.