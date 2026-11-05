Agenda cultural: Alejandro Sanz, Percance y Los Tenores protagonizan el fin de semana

El regreso de Alejandro Sanz a Costa Rica, la celebración de los 20 años de Percance y un espectáculo gratuito de Los Tenores para dar la bienvenida a la Navidad destacan en la agenda de este fin de semana.

Del 6 al 8 de noviembre, las opciones de entretenimiento incluyen conciertos internacionales, presentaciones de artistas nacionales y actividades para compartir en familia.

Alejandro Sanz se reencontrará con el público costarricense este sábado 7 de noviembre, a las 7 p. m., en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva. (Archivo. /Tomada de redes sociales. )

El cantante español Alejandro Sanz se reencontrará con el público costarricense este 7 de noviembre en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva, en Alajuela. El concierto comenzará a las 7 p. m.

La presentación forma parte de su gira ¡¿Y ahora qué?!, con la que el artista madrileño compartirá su nuevo material discográfico y repasará los grandes éxitos de su carrera. Las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m.

Las entradas están disponibles en la plataforma eticket.cr, con precios que van desde los ¢35.200 hasta los ¢131.200.

Los Tenores inaugurarán la Navidad en Paseo de las Flores con un espectáculo gratuito

Con el espectáculo gratuito 'Navidad infinita', Los Tenores inaugurarán la temporada navideña en Paseo de las Flores. (Alonso Tenorio/La Nación. )

Con el espectáculo Navidad infinita, la agrupación costarricense Los Tenores dará la bienvenida a la temporada navideña en Paseo de las Flores. La actividad será este 7 de noviembre, a las 5 p. m., en la rotonda Tulipán del centro comercial, en Heredia.

La presentación forma parte de la inauguración navideña del establecimiento y será gratuita.

Percance celebrará 20 años de trayectoria con un concierto

Percance celebrará 20 años de trayectoria con un concierto este sábado 7 de noviembre, a las 7 p. m., en el CIC ANDE, en Belén, Heredia. (Cortesía./Percance. )

La banda costarricense Percance celebrará dos décadas de trayectoria con un concierto este 7 de noviembre en el CIC ANDE, en Belén. La presentación comenzará a las 7 p. m.

La agrupación de ska y pop-rock se reunirá con sus seguidores en una noche dedicada a sus 20 años de carrera.

Las entradas están disponibles en la plataforma eticket.cr, con precios que van desde los ¢19.800 hasta los ¢28.800, con los cargos por servicio incluidos.

Otras actividades

— De vuelta al juego: Montaje de Urbá16 con un formato de teatro a la carta, en el que el público elige entre 14 historias de comedia, tragedia, drama y farsa. Fecha y lugar: 6 y 7 de noviembre, a las 7 p. m., y domingo 8 de noviembre, a las 5 p. m., en el Teatro de Bolsillo, ubicado 75 metros al sur de la iglesia de Montes de Oca. Entradas: ¢8.000 general y ¢6.000 para estudiantes con carné; reservaciones al 8714-6784.

— Tierra Santa + Dragonfly: Concierto internacional de heavy metal y power metal en español, exclusivo para mayores de 18 años. Fecha y lugar: Viernes 6 de noviembre, en El Mercadito, San José. Entradas: ¢35.000 en fase 2, con cargos incluidos; disponibles en passline.com y en formato físico en Tiendas Insomnio.

— Orquesta Sinfónica Nacional: Dvořák & Strauss: Concierto de música clásica como parte de la gira de extensión cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Fecha y lugar: 6 de noviembre, a las 7 p. m., en la Parroquia Inmaculada Concepción, en Concepción de La Unión, Cartago. Entradas: gratuitas; ingreso hasta llenar el aforo, sin reservación ni retiro previo de tiquetes.

— Synth Dreams (Are Made of This): Concierto dedicado a la música de los años 80, con temas de Pet Shop Boys, Erasure, Eurythmics y The Human League, entre otros. Participan Marta Fonseca, Frank Leal y Ricardo Arias, acompañados por una banda en vivo. Fecha y lugar: 6 de noviembre, a las 8 p. m., en Jazz Café, Escazú. Entradas: ¢10.000 general.

— Festival Histeria 2026: Programación de Preámbulo con tres películas surcoreanas que exploran la identidad, la condición humana y los deseos de transformación. Funciones exclusivas para mayores de 18 años. Fecha y lugar: Del jueves 5 al sábado 7 de noviembre, a las 7 p. m., en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, ubicada en avenida 9, calle 11, Barrio Amón, San José. Entrada: gratuita.

— Festival Cultura en el Barrio: Encuentro comunitario con presentaciones artísticas, talleres participativos, actividades recreativas, ferias de emprendimientos y espacios educativos para promover la convivencia y la participación ciudadana. Fecha y lugar: Sábado 7 de noviembre, desde las 9 a. m., en la Escuela de Arte Chepe se Baña, ubicada en calle 9, entre avenidas 14 y 16, González Víquez, San José. Entrada: gratuita.

— Mujeres del María Aguilar. Entretejiendo comunidades con el río: Encuentro para mujeres de todas las generaciones, dedicado a compartir memorias y relatos sobre sus vínculos con el río y el territorio. Organiza Río Urbano con el apoyo de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Fecha y lugar: 7 de noviembre, de 9 a. m. a 12 m. d., en el Parque Linda Vista, Zapote, San José. Entrada: gratuita con inscripción.

— Homenaje a Édgar Zúñiga y su legado en la escultura costarricense: Actividad dedicada a reconocer el aporte del escultor al patrimonio artístico nacional, en colaboración con el Estudio-Jardín Escultórico Édgar Zúñiga. Fecha y lugar: Sábado 7 de noviembre, de 5 a 8 p. m., en FN Art Gallery, en el Parque Empresarial Lindora, Santa Ana. Entrada: Gratuita.

— Magpie Jay, Ramón & The Go Go Dancer y The Freak & The Puppet: Concierto que reúne a las tres bandas en una misma e inolvidable noche. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 7 p. m., en Jazz Café. Entradas: entre ¢11.000 y ¢17.000; disponibles en la boletería del recinto.

— A Wilhelm Scream en Costa Rica: Concierto de punk rock internacional e independiente en la capital. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Amón Solar, San José. Entradas: entre $45 y $50, según la fase de venta; disponibles en starticket.cr.

— José Mata presenta: Homenaje a Dos Astros–Franco de Vita & Ricardo Montaner: Recorrido por los clásicos de ambos cantautores, interpretados por José Mata y músicos en vivo. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Fulcro Gastro Bar, ubicado 2 kilómetros al oeste de DEKRA, en Quebradilla, El Guarco, Cartago. Entradas: ¢6.000 general y ¢7.500 en primeras filas; reservaciones al 8543-3131.

— Especial de Morat: Concierto dedicado a los éxitos de la banda, con Ariel Arroyo y Daniel Abarca en las voces, Bryan Marshall en la guitarra, Jason Lopez en la batería y Sebastian Barrantes en los teclados. Fecha y lugar: 8 de noviembre, en Jazz Café, Escazú; horario no indicado en la información facilitada. Entradas: ¢8.500; disponibles en tiquetebox.app.