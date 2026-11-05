Agenda cultural: Alejandro Sanz, Percance y Los Tenores protagonizan el fin de semana

El regreso de Alejandro Sanz a Costa Rica, la celebración de los 20 años de Percance y un espectáculo gratuito de Los Tenores para dar la bienvenida a la Navidad destacan en la agenda de este fin de semana.
Del 6 al 8 de noviembre, las opciones de entretenimiento incluyen conciertos internacionales, presentaciones de artistas nacionales y actividades para compartir en familia.
Alejandro Sanz se presentará en Parque Viva
El cantante español Alejandro Sanz se reencontrará con el público costarricense este 7 de noviembre en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva, en Alajuela. El concierto comenzará a las 7 p. m.
La presentación forma parte de su gira ¡¿Y ahora qué?!, con la que el artista madrileño compartirá su nuevo material discográfico y repasará los grandes éxitos de su carrera. Las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m.
Las entradas están disponibles en la plataforma eticket.cr, con precios que van desde los ¢35.200 hasta los ¢131.200.
Los Tenores inaugurarán la Navidad en Paseo de las Flores con un espectáculo gratuito
Con el espectáculo Navidad infinita, la agrupación costarricense Los Tenores dará la bienvenida a la temporada navideña en Paseo de las Flores. La actividad será este 7 de noviembre, a las 5 p. m., en la rotonda Tulipán del centro comercial, en Heredia.
La presentación forma parte de la inauguración navideña del establecimiento y será gratuita.
Percance celebrará 20 años de trayectoria con un concierto
La banda costarricense Percance celebrará dos décadas de trayectoria con un concierto este 7 de noviembre en el CIC ANDE, en Belén. La presentación comenzará a las 7 p. m.
La agrupación de ska y pop-rock se reunirá con sus seguidores en una noche dedicada a sus 20 años de carrera.
Las entradas están disponibles en la plataforma eticket.cr, con precios que van desde los ¢19.800 hasta los ¢28.800, con los cargos por servicio incluidos.
Otras actividades
— De vuelta al juego: Montaje de Urbá16 con un formato de teatro a la carta, en el que el público elige entre 14 historias de comedia, tragedia, drama y farsa. Fecha y lugar: 6 y 7 de noviembre, a las 7 p. m., y domingo 8 de noviembre, a las 5 p. m., en el Teatro de Bolsillo, ubicado 75 metros al sur de la iglesia de Montes de Oca. Entradas: ¢8.000 general y ¢6.000 para estudiantes con carné; reservaciones al 8714-6784.
— Tierra Santa + Dragonfly: Concierto internacional de heavy metal y power metal en español, exclusivo para mayores de 18 años. Fecha y lugar: Viernes 6 de noviembre, en El Mercadito, San José. Entradas: ¢35.000 en fase 2, con cargos incluidos; disponibles en passline.com y en formato físico en Tiendas Insomnio.
— Orquesta Sinfónica Nacional: Dvořák & Strauss: Concierto de música clásica como parte de la gira de extensión cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Fecha y lugar: 6 de noviembre, a las 7 p. m., en la Parroquia Inmaculada Concepción, en Concepción de La Unión, Cartago. Entradas: gratuitas; ingreso hasta llenar el aforo, sin reservación ni retiro previo de tiquetes.
— Synth Dreams (Are Made of This): Concierto dedicado a la música de los años 80, con temas de Pet Shop Boys, Erasure, Eurythmics y The Human League, entre otros. Participan Marta Fonseca, Frank Leal y Ricardo Arias, acompañados por una banda en vivo. Fecha y lugar: 6 de noviembre, a las 8 p. m., en Jazz Café, Escazú. Entradas: ¢10.000 general.
— Festival Histeria 2026: Programación de Preámbulo con tres películas surcoreanas que exploran la identidad, la condición humana y los deseos de transformación. Funciones exclusivas para mayores de 18 años. Fecha y lugar: Del jueves 5 al sábado 7 de noviembre, a las 7 p. m., en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, ubicada en avenida 9, calle 11, Barrio Amón, San José. Entrada: gratuita.
— Festival Cultura en el Barrio: Encuentro comunitario con presentaciones artísticas, talleres participativos, actividades recreativas, ferias de emprendimientos y espacios educativos para promover la convivencia y la participación ciudadana. Fecha y lugar: Sábado 7 de noviembre, desde las 9 a. m., en la Escuela de Arte Chepe se Baña, ubicada en calle 9, entre avenidas 14 y 16, González Víquez, San José. Entrada: gratuita.
— Mujeres del María Aguilar. Entretejiendo comunidades con el río: Encuentro para mujeres de todas las generaciones, dedicado a compartir memorias y relatos sobre sus vínculos con el río y el territorio. Organiza Río Urbano con el apoyo de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Fecha y lugar: 7 de noviembre, de 9 a. m. a 12 m. d., en el Parque Linda Vista, Zapote, San José. Entrada: gratuita con inscripción.
— Homenaje a Édgar Zúñiga y su legado en la escultura costarricense: Actividad dedicada a reconocer el aporte del escultor al patrimonio artístico nacional, en colaboración con el Estudio-Jardín Escultórico Édgar Zúñiga. Fecha y lugar: Sábado 7 de noviembre, de 5 a 8 p. m., en FN Art Gallery, en el Parque Empresarial Lindora, Santa Ana. Entrada: Gratuita.
— Magpie Jay, Ramón & The Go Go Dancer y The Freak & The Puppet: Concierto que reúne a las tres bandas en una misma e inolvidable noche. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 7 p. m., en Jazz Café. Entradas: entre ¢11.000 y ¢17.000; disponibles en la boletería del recinto.
— A Wilhelm Scream en Costa Rica: Concierto de punk rock internacional e independiente en la capital. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Amón Solar, San José. Entradas: entre $45 y $50, según la fase de venta; disponibles en starticket.cr.
— José Mata presenta: Homenaje a Dos Astros–Franco de Vita & Ricardo Montaner: Recorrido por los clásicos de ambos cantautores, interpretados por José Mata y músicos en vivo. Fecha y lugar: 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Fulcro Gastro Bar, ubicado 2 kilómetros al oeste de DEKRA, en Quebradilla, El Guarco, Cartago. Entradas: ¢6.000 general y ¢7.500 en primeras filas; reservaciones al 8543-3131.
— Especial de Morat: Concierto dedicado a los éxitos de la banda, con Ariel Arroyo y Daniel Abarca en las voces, Bryan Marshall en la guitarra, Jason Lopez en la batería y Sebastian Barrantes en los teclados. Fecha y lugar: 8 de noviembre, en Jazz Café, Escazú; horario no indicado en la información facilitada. Entradas: ¢8.500; disponibles en tiquetebox.app.