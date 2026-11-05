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Agenda cultural: Alejandro Sanz, Percance y Los Tenores protagonizan el fin de semana

Del 6 al 8 de noviembre, disfrute también de conciertos, teatro, cine y actividades gratuitas

Agenda Cultural
Alejandro Sanz, Los Tenores y Percance ofrecerán música para todos los gustos este fin de semana. AFP y La Nación
Fátima Jiménez

El regreso de Alejandro Sanz a Costa Rica, la celebración de los 20 años de Percance y un espectáculo gratuito de Los Tenores para dar la bienvenida a la Navidad destacan en la agenda de este fin de semana.

Del 6 al 8 de noviembre, las opciones de entretenimiento incluyen conciertos internacionales, presentaciones de artistas nacionales y actividades para compartir en familia.

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