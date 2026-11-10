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Actriz de ‘Harry Potter’ revela que su bebé ha sido hospitalizado seis veces en sus primeras cinco semanas

El bebé tiene una condición congénita diagnosticada antes de nacer

Bonnie Wright (esquina derecha) era parte de la familia Weasley junto a Ron y los gemelos.
Bonnie Wright (esquina derecha) era parte de la familia Weasley junto a Ron y los gemelos. Instagram

O Globo y Fiorella Montoya