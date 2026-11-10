Actriz de ‘Harry Potter’ revela que su bebé ha sido hospitalizado seis veces en sus primeras cinco semanas

La actriz británica Bonnie Wright, conocida por interpretar a Ginny Weasley en la saga cinematográfica de Harry Potter, compartió una actualización sobre la salud de su segundo hijo, Aster, quien ha necesitado atención médica en varias ocasiones desde su nacimiento.

En una publicación en Instagram, la intérprete contó que el pequeño ha estado hospitalizado seis veces durante sus primeras cinco semanas de vida. Según explicó, el bebé recibe tratamiento.

“Nuestro dulce pequeño Aster ha estado en el hospital seis veces en sus cinco semanas de vida, mientras recibe tratamiento por una enfermedad con la que sabíamos que nacería. Él es un bebé tan fuerte y relajado”, escribió junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo a su hijo en el centro médico.

La actriz no especificó cuál es la condición que enfrenta el pequeño ni ofreció detalles adicionales sobre su evolución.

Wright también aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo de sus familiares y amigos durante este periodo. Contó que sus seres queridos han sido fundamentales para ayudarla con las responsabilidades familiares, como llevar a su hijo mayor, Elio, al preescolar, prepararles comida y estar pendientes de ellos.

“Me siento tan afortunada de tener una familia y amigos tan solidarios”, expresó.

Bonnie Wright anunció el nacimiento de su segundo hijo

Aster Sky Wright Lococo nació el 28 de setiembre mediante un parto domiciliario. La actriz anunció su llegada el 17 de octubre, cuando compartió fotografías del recién nacido y explicó que su nombre estaba inspirado en la flor de aster, conocida por su forma de estrella.

En aquella publicación, también destacó el cariño con el que su hijo mayor recibió al nuevo integrante de la familia.

Wright anunció su segundo embarazo en abril, mediante una fotografía junto a Elio, de tres años, en la que contó que esperaban la llegada de un nuevo miembro para el otoño del hemisferio norte.

Bonnie Wright hizo el papel de Ginny Weasley en la saga de "Harry Potter". (Archivo/IG/FB)

Su trayectoria después de Harry Potter

Bonnie Wright debutó en el cine en el 2001 con Harry Potter y la piedra filosofal. Durante una década interpretó a Ginny Weasley, la hermana menor de Ron, hasta el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2, en el 2011.

Después de la franquicia, participó en producciones independientes y fundó su propia compañía productora, BonBonLumiere, en el 2012. También ha desarrollado proyectos relacionados con la conservación ambiental.

La actriz es embajadora de Greenpeace y Rainforest Alliance. En el 2022 publicó el libro Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet, con propuestas para adoptar hábitos más sostenibles. Además, creó Earthling, una plataforma dirigida a familias y niños para fomentar la conexión con la naturaleza.