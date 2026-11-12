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Sucesos

Vuelo de Lufthansa que venía de Alemania a Costa Rica declaró emergencia y regresó a Fráncfort

Vuelo LH518 de Lufthansa, de Fráncfort a Alajuela, declaró una emergencia dentro de espacio aéreo francés y regresó a Alemania

Un avión Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa, similar al utilizado en el vuelo LH518 que declaró una emergencia durante su trayecto entre Fráncfort y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, este jueves 12 de noviembre. (Imagen con fin ilustrativo).
Un avión Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa, similar al utilizado en el vuelo LH518 que declaró una emergencia durante su trayecto entre Fráncfort y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, este jueves 12 de noviembre. (Imagen con fin ilustrativo). Lufthansa
Juan Fernando Lara Salas