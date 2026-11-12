Vuelo de Lufthansa que venía de Alemania a Costa Rica declaró emergencia y regresó a Fráncfort

El vuelo LH518 de la aerolínea alemana Lufthansa, que cubría la ruta directa entre la ciudad alemana de Fráncfort y Costa Rica, declaró una emergencia mientras sobrevolaba el océano Atlántico en espacio aéreo francés y tuvo que regresar a Alemania este jueves.

La aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, despegó del aeropuerto de Fráncfort del Meno a la 1:58 p. m., hora local de Alemania, con destino al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

El vuelo tenía previsto aterrizar en Costa Rica a las 6:46 p. m., hora en Costa Rica, después de recorrer aproximadamente 9.355 kilómetros.

Sin embargo, cuando el avión sobrevolaba el Atlántico, al suroeste de Cornualles, en el extremo suroccidental del Reino Unido, la tripulación declaró una emergencia e inició un viraje para regresar a territorio europeo al cabo de casi 4 horas de vuelo.

La plataforma especializada en seguimiento de vuelos FlightAware registra que la aeronave permaneció volando en patrón de espera haciendo circunferencias.

Por su parte, el medio especializado The Aviation Hub informó sobre el retorno de la aeronave a partir de los registros de seguimiento aéreo.

La alerta también fue difundida por la plataforma AIRLIVE, centrada en el seguimiento de operaciones aéreas, que reportó que el avión declaró una emergencia mientras sobrevolaba la región de Bretaña, en Francia, durante la maniobra de regreso.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó la activación del protocolo de emergencia, ni está claro si respondió a un problema técnico, una situación médica de algún pasajero o alguna otra circunstancia.