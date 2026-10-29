Lufthansa dejará de operar vuelos a Costa Rica en 2027: otra aerolínea del mismo grupo tomará su lugar y aumentará frecuencias

La conectividad aérea de Costa Rica tendrá cambios a partir de diciembre del 2027. Lufthansa dejará de operar directamente sus vuelos al país, pero mantendrá su presencia a través de otra aerolínea del mismo grupo empresarial, que además aumentará las frecuencias semanales.

Se trata de Discover Airlines, compañía perteneciente a Lufthansa Group, que asumirá la ruta entre Frankfurt y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a partir del 14 de diciembre del 2027. La operación pasará de cinco a seis vuelos semanales, según confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La transición forma parte de una negociación que el ICT inició hace poco más de un año con el grupo Lufthansa. El objetivo es trasladar la operación a una aerolínea especializada en destinos “leissure”, un segmento que, según la institución, se ajusta mejor a la oferta de Costa Rica.

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