Lufthansa dejará de operar vuelos a Costa Rica en 2027: otra aerolínea del mismo grupo tomará su lugar y aumentará frecuencias

La conectividad aérea de Costa Rica tendrá cambios a partir de diciembre del 2027. Lufthansa dejará de operar directamente sus vuelos al país, pero mantendrá su presencia a través de otra aerolínea del mismo grupo empresarial, que además aumentará las frecuencias semanales.
Se trata de Discover Airlines, compañía perteneciente a Lufthansa Group, que asumirá la ruta entre Frankfurt y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a partir del 14 de diciembre del 2027. La operación pasará de cinco a seis vuelos semanales, según confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La transición forma parte de una negociación que el ICT inició hace poco más de un año con el grupo Lufthansa. El objetivo es trasladar la operación a una aerolínea especializada en destinos “leissure”, un segmento que, según la institución, se ajusta mejor a la oferta de Costa Rica.
De esta manera, Lufthansa Group continuará operando en el país, aunque bajo una marca diferente. El cambio también traerá nuevas aeronaves y una conexión con otro destino centroamericano.
Así serán los nuevos vuelos a Costa Rica
Discover Airlines anunció en sus redes sociales que Costa Rica y Belice serán sus primeros destinos en Centroamérica a partir de diciembre del 2027.
La aerolínea ofrecerá seis frecuencias semanales hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. De estas, cuatro serán vuelos directos entre Frankfurt y San José.
Las otras dos frecuencias incluirán una conexión con Belice, mediante una ruta que partirá de Frankfurt hacia San José y continuará hacia Ciudad de Belice antes de regresar a Alemania, según el esquema comunicado por el ICT.
Otra de las novedades será la incorporación del Airbus A350-900, una aeronave de fuselaje ancho diseñada para vuelos de larga distancia.
Discover Airlines incorporará este modelo a su flota durante el 2027 como parte de la expansión de su red de vuelos internacionales.