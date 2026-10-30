Volcán Rincón de la Vieja baja su nivel de actividad tras disminución de erupciones

El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en Guanacaste, muestra señales de una disminución de su actividad eruptiva tras varias semanas de cambios en su comportamiento.

Ante este panorama, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) redujo el nivel de actividad del coloso de precaución a advertencia este viernes 30 de octubre.

La decisión responde a una reducción en la cantidad e intensidad de las erupciones desde mediados de setiembre. Sin embargo, el observatorio advirtió de que todavía existe la posibilidad de que ocurran eventos repentinos, incluso erupciones capaces de generar lahares.

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