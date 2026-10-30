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Sucesos

Volcán Rincón de la Vieja baja su nivel de actividad tras disminución de erupciones

El Ovsicori reportó siete erupciones durante la última semana y confirmó una reducción de la actividad volcánica desde mediados de setiembre

Vista del volcán Rincón de la Vieja desde el sector norte. Foto tomada por un vecino de Quebrada Grande de Liberia.
Durante la última semana, el volcán Rincón de la Vieja registró siete erupciones de baja magnitud. Los especialistas mantienen la vigilancia ante posibles cambios en su comportamiento. UNA Comunica
Silvia Ureña Corrales

El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en Guanacaste, muestra señales de una disminución de su actividad eruptiva tras varias semanas de cambios en su comportamiento.

Ante este panorama, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) redujo el nivel de actividad del coloso de precaución a advertencia este viernes 30 de octubre.

La decisión responde a una reducción en la cantidad e intensidad de las erupciones desde mediados de setiembre. Sin embargo, el observatorio advirtió de que todavía existe la posibilidad de que ocurran eventos repentinos, incluso erupciones capaces de generar lahares.