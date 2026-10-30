Volcán Rincón de la Vieja baja su nivel de actividad tras disminución de erupciones

El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en Guanacaste, muestra señales de una disminución de su actividad eruptiva tras varias semanas de cambios en su comportamiento.
Ante este panorama, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) redujo el nivel de actividad del coloso de precaución a advertencia este viernes 30 de octubre.
La decisión responde a una reducción en la cantidad e intensidad de las erupciones desde mediados de setiembre. Sin embargo, el observatorio advirtió de que todavía existe la posibilidad de que ocurran eventos repentinos, incluso erupciones capaces de generar lahares.
Según el informe más reciente del Ovsicori, durante esta semana se registraron siete erupciones, la mayoría de baja magnitud. Ninguna superó el nivel 4 de magnitud acústica, considerado moderado.
La última erupción moderada que provocó un lahar ocurrió el 9 de setiembre de 2026. Desde entonces, la actividad eruptiva presentó una tendencia a la baja.
¿Qué significa el nuevo nivel de advertencia del volcán Rincón de la Vieja?
El cambio de categoría responde a una mayor estabilidad en varios de los indicadores utilizados para vigilar el comportamiento del volcán.
El Ovsicori explicó que el nivel de advertencia no significa que el volcán dejó de representar un peligro. En esta categoría todavía pueden ocurrir erupciones imprevisibles y eventos de mayor energía.
Los especialistas también detectaron una disminución de los pulsos acústicos, relacionados con pequeñas erupciones. Asimismo, cesaron el levantamiento y la contracción de la zona cercana a la cima.
Otro de los indicadores corresponde a la actividad sísmica. Durante la última semana se registraron ocho sismos volcanotectónicos, de los cuales siete ocurrieron en zonas alejadas del cráter y uno en sus proximidades.
No obstante, persisten las secuencias de tremores bandeados. Estas señales sísmicas se relacionan con pulsos más intensos de vapor de agua y gases volcánicos.
Entre el 25 y el 27 de octubre, los instrumentos detectaron un incremento en la amplitud sísmica de algunos de estos eventos.
Ovsicori mantiene vigilancia ante posibles erupciones repentinas
Pese a la reducción del nivel de actividad, el Ovsicori recordó que los volcanes activos pueden producir erupciones, deslizamientos y lahares sin señales precursoras detectables con suficiente anticipación.
El observatorio continuará con el seguimiento del Rincón de la Vieja mediante estaciones sísmicas, sensores acústicos, equipos de medición de gases, cámaras de vigilancia y observaciones de campo.
La institución también aclaró que sus recursos humanos e instrumentales no permiten una vigilancia continua durante las 24 horas del día, por lo que mantiene el llamado a prestar atención a los cambios en la actividad volcánica.