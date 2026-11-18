El lunes pasado, una hora antes de ser asesinado, el periodista Camilo Rodríguez le envió a un empresario los últimos dos videos que pretendía publicar en sus redes sociales.

Esa persona, quien pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, reconoció a La Nación que recibió los audiovisuales poco antes de la muerte del comunicador a los 50 años.

Según recordó, el lunes 9 de noviembre él y Rodríguez se reunieron en un restaurante en El Guarco de Cartago, junto a un extranjero, a quien identificó como agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En esa reunión, según detalló a este diario, él brindó información sobre aparentes actividades de lavado de dinero mediante el movimiento y robo de contenedores.

Camilo Rodríguez fue emboscado por dos sicarios a bordo de una motocicleta, el lunes 16 de noviembre cuando circulaba por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32.

Esa fue la última vez que tuvo un contacto físico con el comunicador: “Recuerdo que Camilo andaba con un chaleco antibalas. Él estaba viendo para adentro y yo para afuera; cada carro que llegaba, yo me quedaba viendo porque pensaba en qué momento me tengo que tirar abajo”, detalló.

La siguiente comunicación ocurrió ocho días después, el fatídico lunes 16, a las 2:19 p. m., cuando Camilo le envió dos videos a su número de WhatsApp. La Cruz Roja reportó que la alerta del homicidio ingresó a las 3:21 p. m., o sea, casi una hora después.

Estos serían los útlimos vidoes grabados por Camilo Rodríguez antes de ser asesinado 2

Lo que dicen los videos

En una de esas grabaciones, el comunicador habló de presuntos vínculos de autoridades policiales con el narcotráfico. “Se está armando un pleito entre varios grupos narcos, es un verdadero pacho, por ejemplo, el pleito de funcionario 1 con funcionario 2 (se omite la identidad de ambos). Antes los dos eran compas de Celso, pero ahora el más compa de Celso es funcionario 1 porque funcionario 2 quedó peleado con Celso”, se le escucha decir en el video.

Más adelante en esa grabación que dura 1:42 minutos, Rodríguez mencionó otro conflicto que involucraría a supuestos narcotraficantes de la zona sur. Uno de ellos tendría diferencias con el extraditable Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda.

Según Rodríguez, ese supuesto narcotraficante posee miles de búfalos y “Chachita Solórzano se va a cantar a (se omite nombre), el gran magnate, el gran zar”.

En ese video, el comunicador también describió otro supuesto roce entre dueños de contenedores, quienes “están cantando a Kenko” y a otras dos personas, una de ellas sería el “sobrino de Beto Gómez, primo hermano de la Reina del Sur, se pelean entre ellos”, se le oyó decir a Camilo.

El otro video tiene una duración de 3:47 minutos. Allí describe lo que catalogó como “el cartel de los contenedores y el cartel de los narco traileros” y enlistó a varios presuntos traficantes de drogas.

Sobre el envío de los videos, el empresario calculó el momento en que su amigo se los hizo llegar: “Estimo que Camilo venía saliendo de Guápiles, él siempre que hacía un video sobre el tema me lo mandaba para consultarme si tenía que hacerle alguna corrección”, detalló.

Recordó además que cuando supo del asesinato tardó varias horas en reaccionar: “Quedé en shock, como hasta las 6:30 p. m. fui procesando todo, veía el video un montón de veces, no lo podía creer, es algo impactante”.

El lunes pasado, Camilo Rodríguez fue asesinado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, mientras conducía por la ruta 32, en el sentido Limón-San José. Dos hombres en una motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones desde una motocicleta y se dieron a la fuga, según consta en un video de una cámara de seguridad de la zona. De momento, se desconoce quién y por qué razón fue asesinado.