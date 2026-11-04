Testigo relató que imputado habló de una ‘misión’ y una lesión en un pie horas después del doble homicidio en el bar Dude’s

Un joven de 23 años, de apellidos Brenes Mena, decidió acudir por su propia voluntad a las autoridades tan solo cinco horas después de enterarse del hallazgo de los cuerpos de Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca en una fosa en el sótano del bar Dude’s, en Heredia, el 12 de febrero del 2025.

Brenes sostiene que no tuvo participación en sus muertes, pero fue una de las últimas personas que vio a las víctimas con vida y por eso declaró este martes en el juicio por el doble crimen.

Este joven relató ante el Tribunal de Juicio de Heredia el intercambio que tuvo, la mañana siguiente al doble homicidio, con un conocido suyo que ahora figura como imputado en la causa. Según recordó, el hombre canceló un encuentro que habían acordado con anticipación y justificó su ausencia por una lesión en un pie y porque “había tenido que realizar una misión”.

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