‘Olía feo, como cuando dejan basura mucho tiempo’: técnico que cambió disco duro de cámaras relata visita al bar Dude’s

Un técnico de apellidos Gómez Morales ingresó al bar Dude’s, en Heredia, cuatro días después de que los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueran asesinados dentro del establecimiento.

Gómez llegó al sitio porque el propietario del bar y hoy imputado por el doble homicidio, Jean Franco Segura, le pidió ayuda para cambiar el disco duro de las cámaras de seguridad del bar, que habrían contenido el registro audiovisual del conflicto ocurrido la noche del 6 de febrero dentro del negocio y que acabó en el asesinato.

Al ingresar al bar, la noche del lunes 10 de febrero del 2025, Gómez recuerda que percibió una “vibra pesada, fea”, según relató este martes ante el Tribunal de Heredia. Incluso, indicó que olía mal, “como cuando dejan basura mucho tiempo ahí”.

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