‘Olía feo, como cuando dejan basura mucho tiempo’: técnico que cambió disco duro de cámaras relata visita al bar Dude’s

Un técnico de apellidos Gómez Morales ingresó al bar Dude’s, en Heredia, cuatro días después de que los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueran asesinados dentro del establecimiento.
Gómez llegó al sitio porque el propietario del bar y hoy imputado por el doble homicidio, Jean Franco Segura, le pidió ayuda para cambiar el disco duro de las cámaras de seguridad del bar, que habrían contenido el registro audiovisual del conflicto ocurrido la noche del 6 de febrero dentro del negocio y que acabó en el asesinato.
Al ingresar al bar, la noche del lunes 10 de febrero del 2025, Gómez recuerda que percibió una “vibra pesada, fea”, según relató este martes ante el Tribunal de Heredia. Incluso, indicó que olía mal, “como cuando dejan basura mucho tiempo ahí”.
Gómez contó que conocía a Jean Franco desde antes, pues el sujeto lo había contratado para instalar el sistema de cámaras del bar al menos tres meses antes del homicidio.
Esta vez, el ahora imputado volvió a contactarlo para solicitarle el cambio del disco duro. Como justificación, Jean Franco le dijo que saldría de viaje a Nicaragua y necesitaba mayor capacidad de grabación para poder monitorear el establecimiento desde su celular y de forma remota.
El técnico indicó que Jean Franco parecía actuar con urgencia e incluso le habría dicho que no le importaba la hora a la que llegara, siempre y cuando ejecutara el cambio lo antes posible.
Gómez se presentó al bar ese lunes, pero Jean Franco no estaba. En su lugar, lo recibió el guarda de seguridad del establecimiento, José Abraham Palacios García. Según relató, Palacios estaba muy atento a lo que él hacía, mientras que el técnico se limitó a realizar el cambio del disco duro.
Posteriormente, una vez con el disco duro en mano y sin saber lo que este contenía, se trasladó hasta otro bar de Heredia, donde estaba Jean Franco en una fiesta.
Allí le entregó el disco duro viejo y Gómez dijo que desde entonces desconoce qué ocurrió con ese dispositivo.
Recordó que esa misma noche regresó al bar Dude’s, esta vez acompañado de Jean Franco, para ayudarlo a conectar las cámaras al celular. A su regreso a este establecimiento, afirmó que algunas personas estaban sacando bolsas “como de basura” del bar y colocándolas en un vehículo que estaba estacionado en la acera. Sin embargo, dijo desconocer los detalles de lo que ocurría.