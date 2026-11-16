Sospechoso hiere a su cómplice al intentar disparar contra policías en Batán de Matina

Un hombre hirió de bala a su propio cómplice cuando intentó disparar contra oficiales de la Fuerza Pública que los perseguían la tarde de este domingo en Batán de Matina, Limón.

El incidente terminó con los dos sujetos detenidos luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una patrulla policial en el sector de Luzón.

Según informó el comisario Raúl Rivera Bonilla, director de la Fuerza Pública, las autoridades recibieron una alerta sobre un hombre herido por arma de fuego y dos sospechosos que huían en una motocicleta.

Los oficiales desplegaron un operativo para interceptarlos. Durante la persecución, los sujetos chocaron contra una patrulla que participaba en un cierre de vías.

En ese momento, el acompañante, de apellido Rojas, intentó disparar contra los policías, pero al accionar el arma impactó accidentalmente a su cómplice, de apellido López, quien conducía la motocicleta.

El proyectil lo hirió en una de sus piernas.

La Fuerza Pública coordinó con la Cruz Roja la atención médica de López, quien posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario bajo custodia policial.

López quedó a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arma de fuego utilizada por los sospechosos fue recuperada por los oficiales, pues quedó debajo de la patrulla tras la colisión.