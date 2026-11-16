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Sucesos

Sospechoso hiere a su cómplice al intentar disparar contra policías en Batán de Matina

Sujetos fueron detenidos luego de que motocicleta en que huían chocara contra una patrulla. Ambos son sospechosos de balear a otro hombre

Una persecución policial terminó con dos hombres detenidos en Batán de Matina, luego de que chocaran contra una patrulla y uno de ellos hiriera a su cómplice al intentar disparar contra los oficiales. Uno de ellos, de apellido López (en la imagen), al momento del arresto.
Una persecución policial terminó con dos hombres detenidos en Batán de Matina, luego de que chocaran contra una patrulla y uno de ellos hiriera a su cómplice al intentar disparar contra los oficiales. Uno de ellos, de apellido López (en la imagen), al momento del arresto. Fuerza P
Juan Fernando Lara Salas