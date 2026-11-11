Conductor de plataforma digital de Limón habría sido asesinado por error

Dylan de Jesús Montenegro Quirós fue asesinado la noche del martes en Limón en un ataque armado del que habría sido víctima colateral. Esa es una de las hipótesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona.

De acuerdo con lo establecido por la Policía Judicial, el joven de 23 años llegó pasadas las 11:00 p. m. al barrio Quinto, en el centro de esa provincia, para prestar un servicio de transporte, ya que era afiliado a una plataforma digital.

Montenegro recogió a una pasajera y segundos después varios sujetos desde otro vehículo cometieron el ataque y huyeron de la zona. El muchacho fue trasladado al Hospital Tony Facio, donde lo declararon fallecido, mientras que la mujer resultó herida, pero sobrevivió a la balacera. Según el OIJ, en el sitio se recolectaron 19 casquillos de bala.

Segunda pérdida

Dylan, según contaron algunos de sus conocidos, era integrante de la Banda Rítmica de Limón, grupo musical que sufre de nuevo por la muerte violenta de uno de sus miembros, ya que el 2 de agosto Maylin Tatiana Cheves Valdez murió producto de un ataque armado del que ella no era el objetivo.

La joven que lideraba las liras de la agrupación recibió un balazo el 30 de julio cuando estaba en el barrio La Colina sobre la ruta 32. Permaneció internada en el Hospital Tony Facio y falleció tres días después.

Maylin Tatiana Chaves Valdez de 25 años e integrante de la Banda Rítmica de Limón, fue víctima colateral de una balacera ocurrida el 30 de julio en el barrio La Colina. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)

El asesinato de Montenegro es el cuarto que ocurre en barrio Quinto en el término de dos meses. El 13 de setiembre fueron asesinados tres hombres, incluyendo a un adolescente de 16 años.

Entre los fallecidos en esa ocasión estaba un exfutbolista de Limón Black Star, identificado como Joshua Allen Bryan Sibaja.

Cifra de homicidios

Limón es hoy la provincia más violenta al acumular 190 de los 721 homicidios a nivel nacional. San José está en segundo lugar al registrar 187 crímenes, y Puntarenas, con 112 casos, es la tercera zona con más homicidios dolosos.

El OIJ reporta que los 721 homicidios hasta esta fecha, representan una baja de 43 casos en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando hubo 764.

En cuanto a víctimas colaterales, la Policía Judicial reporta 57 casos; hace un año, a la misma fecha, hubo 81 fallecidos por esa causa.