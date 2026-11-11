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Sucesos

Conductor de plataforma digital de Limón habría sido asesinado por error

Joven de 23 años integraba Banda Rítmica de Limón.

Dylan de Jesús Montenegro Quirós fue asesinado la noche del martes 10 de noviembre mientras hacía un servicio de transporte en barrio Quinto de Limón. El joven de 23 años integraba la Banda Rítmica de Limón y se investiga si fue víctima colateral de un ataque armado.
Dylan de Jesús Montenegro Quirós fue asesinado la noche del martes 10 de noviembre mientras hacía un servicio de transporte en barrio Quinto de Limón. El joven de 23 años integraba la Banda Rítmica de Limón y se investiga si fue víctima colateral de un ataque armado. Cortesía
Christian Montero