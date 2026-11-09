AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Sindicato pide investigar por qué PANI archivó denuncia por presuntas agresiones contra niño fallecido en Alajuela

Las sospechosas de matar al niño indicaron que se había atragantado, pero las investigaciones preliminares señalan que el menor tenía múltiples lesiones

Menor asesinado en Desamparado de Alajuela
El niño tenía cuatro años. Arcelio Hernández
Natalia Vargas