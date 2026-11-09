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Sucesos

Niño de cuatro años asesinado en Alajuela estaba en proceso de adopción; abogado revela detalles sobre el trámite

Las mujeres detenidas reportaron que el niño se había atragantado, pero las investigaciones señalan que habría sufrido múltiples agresiones.

Menor asesinado en Desamparado de Alajuela
El niño tenía múltiples lesiones. Arcelio Hernández
Natalia Vargas