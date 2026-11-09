Niño de cuatro años asesinado en Alajuela estaba en proceso de adopción; abogado revela detalles sobre el trámite

Dos mujeres quedaron detenidas el miércoles 4 de noviembre por presuntamente haber asesinado a un niño de cuatro años en Desamparados de Alajuela. Cuatro días después de estos hechos, el abogado Arcelio Hernández reveló que en su oficina se tramitaba el proceso de adopción del menor de edad, promovido por las dos sospechosas.

Una de las aprehendidas es la madre biológica del niño, de apellido Sandoval, de 25 años, y la otra mujer fue identificada como Hernández, de 32 años, quien, aparentemente, sería su pareja.

“Recibir esta noticia ha sido una sorpresa profundamente dolorosa, impactante y difícil de asimilar”, escribió Hernández en su perfil de Facebook.

El abogado recordó que cuando las ahora detenidas llegaron a su despacho, ambas mostraban cariño hacia el pequeño. Sin embargo, durante el proceso surgieron algunas señales que alertaron de que algo no marchaba bien, particularmente cuando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino para proteger al menor.

No obstante, explicó que, al concluir aquella intervención, entendió que las preocupaciones habían sido aclaradas y que se trataba de un malentendido.

El niño tenía lesiones en su cuerpo y murió el miércoles 4 de noviembre. (Freepik)

“Hoy, ante este desenlace tan trágico, resulta inevitable preguntarse si existieron señales de peligro que no fueron debidamente atendidas y si las instituciones encargadas de proteger a (al menor) pudieron haber hecho más para evitar su muerte”, continuó escribiendo el abogado.

Cuando estas personas llegaron a su oficina, afirmó que no encontró motivos para dudar de que la intención era procurar el bienestar del niño. Su propósito era, en apariencia, formalizar la adopción y resolver jurídicamente la situación de la responsabilidad parental del padre biológico, quien no se oponía al proceso. Ellas querían la autoridad legal sobre el menor.

El abogado indicó que la madre biológica del niño se identifica como hombre y asumía, según su percepción, una función paterna dentro de la familia. La otra mujer era aparentemente su pareja.

“Procuré abordar la situación con una mentalidad abierta, sin prejuicios y con el convencimiento de que lo verdaderamente importante era el interés superior del niño, por encima de cualquier consideración sobre la composición de su familia”, dijo.

Según explicó el abogado, en la escuela, en ocasiones, se le ponían obstáculos a la madrastra a realizar gestiones o al recoger al niño, precisamente por carecer de un vínculo jurídico reconocido. “La adopción vendría a regularizar esa situación. En aquel momento creí sinceramente que, ante la ausencia y la aparente falta de interés del padre biológico, aquella adopción podía representar para (el menor) una oportunidad de estabilidad, protección y un entorno familiar”, continuó explicando.

Hernández indicó que ahora el padre biológico del niño no quiere retirar sus restos en la Morgue Judicial. “Lo ocurrido con (el menor) es devastador. Si las investigaciones confirman los hechos que hoy se sospechan —sin perjuicio de la presunción de inocencia que asiste a toda persona investigada—, estaremos ante una tragedia que exige no solamente justicia, sino también una revisión rigurosa de las actuaciones institucionales”.

“El PANI tiene la obligación de proteger a los niños, especialmente cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad e indefensión. No basta con intervenir: es indispensable identificar oportunamente los riesgos, dar seguimiento a las situaciones de peligro y actuar antes de que sea demasiado tarde”, escribió.

“Como profesional del Derecho, esta experiencia me deja una profunda tristeza y muchas preguntas. Actué convencido de que se procuraba lo mejor para Julián. Jamás imaginé que conoceríamos un desenlace semejante”, concluyó el abogado.

De acuerdo con el Ministerio Púbico, la investigación preliminar señala que el niño presentaba una serie de traumas, tanto antiguos como recientes, los cuales le habrían generado importantes lesiones y causado la muerte.

Presuntamente, estas lesiones serían incompatibles con la versión que dieron las imputadas cuando reportaron el fallecimiento del niño. Las mujeres inicialmente dijeron que el menor falleció producto de un atragantamiento.