Detienen a madre y otra mujer que reportaron muerte de niño de 4 años por atragantamiento. La versión no encajó con los hallazgos de la investigación preliminar

La Fiscalía de Alajuela investiga a dos mujeres por la muerte de un niño de cuatro años en Desamparados de Alajuela.

Las sospechosas son la madre biológica de la víctima, de apellidos Sandoval, de 25 años, y otra mujer identificada como Hernández, de 32. A ellas se les vincula con el presunto delito de homicidio.

La investigación preliminar señala que el niño presentaba una serie de traumas, tanto antiguos como recientes, los cuales le habrían generado importantes lesiones que le causaron la muerte.

Presuntamente, estas lesiones serían incompatibles con la versión que dieron las imputadas cuando reportaron el fallecimiento del niño. Las mujeres inicialmente dijeron que el menor falleció producto de un atragantamiento.

El 6 de noviembre, la Fiscalía Adjunta de Alajuela consiguió que el Juzgado Penal de la localidad ordenara seis meses de prisión preventiva contra las dos mujeres.

El caso trascendió el miércoles 4 de noviembre poco antes del mediodía. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibieron la alerta sobre la muerte de un niño por asfixia.

Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó una serie de diligencias, entre ellas la realización de una autopsia. Los resultados de este examen permitirán reunir evidencia para establecer las circunstancias de la muerte del menor.

El caso se tramita dentro del expediente 26-006061-0057-PE.