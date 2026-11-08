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Sucesos

Detienen a madre y otra mujer que reportaron muerte de niño de 4 años por atragantamiento. La versión no encajó con los hallazgos de la investigación preliminar

La Fiscalía logró que se dictara prisión preventiva.

El niño tenía lesiones en su cuerpo y murió el miércoles 4 de noviembre. (Imagen con fines ilustrativos)
El niño tenía lesiones en su cuerpo y murió el miércoles 4 de noviembre. (Imagen con fines ilustrativos)
Natalia Vargas