Muerte de niño de 11 años en balacera en Paraíso de Cartago: Policía detiene a cinco sospechosos del doble homicidio

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Fuerza Pública de Cartago como sospechosos del homicidio de un hombre adulto y un niño de 11 años durante una balacera en Paraíso de Cartago.
El tiroteo se dio la tarde de este domingo 1.° de noviembre en Llanos de Santa Lucía. Como consecuencia, un hombre falleció en el sitio, mientras el menor fue declarado sin vida mientras era trasladado al Hospital Max Peralta.
Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los disparos provinieron aparentemente de un vehículo que circulaba por el sector.
“Se logró ubicar alrededor del cementerio de Paraíso un vehículo con cinco ocupantes, que posiblemente participaron en el homicidio. Este vehículo y sus ocupantes fueron puestos a las órdenes de la policía judicial”, explicó el comandante de la Fuerza Pública cartaginesa, José Pérez.
La emergencia se reportó a la 1:42 p. m. frente a la iglesia de Llanos de Santa Lucía. De acuerdo con el OIJ, varias personas se encontraban en vía pública cuando los ocupantes de un automóvil aparentemente dispararon en su dirección.
Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.
Balacera en Llanos de Santa Lucía: reportan muerte de niño de 11 años