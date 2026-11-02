Muerte de niño de 11 años en balacera en Paraíso de Cartago: Policía detiene a cinco sospechosos del doble homicidio

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Fuerza Pública de Cartago como sospechosos del homicidio de un hombre adulto y un niño de 11 años durante una balacera en Paraíso de Cartago.

El tiroteo se dio la tarde de este domingo 1.° de noviembre en Llanos de Santa Lucía. Como consecuencia, un hombre falleció en el sitio, mientras el menor fue declarado sin vida mientras era trasladado al Hospital Max Peralta.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los disparos provinieron aparentemente de un vehículo que circulaba por el sector.

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