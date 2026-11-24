Un gatillero interrumpió un partido en una cancha de fútbol 5, en Higuito de Desamparados, para asesinar a uno de los jugadores, de apellido Mora, de 26 años.

La cámara de seguridad del establecimiento comercial, ubicado en calle Valverde, captó el momento en el que el sicario llega a la cancha, observa el partido durante unos segundos y luego camina por un pasillo hasta ingresar al terreno de juego, en medio del encuentro.

Sicarios ingresaron a fútbol 5 en Desamparados

Una vez en la cancha, se dirigió hacia Mora y comenzó a disparar contra él.

La víctima logró correr unos metros hacia la salida, pero el gatillero continuó disparando de forma indiscriminada. Incluso, el sujeto armado salió de la cancha y siguió persiguiendo a su objetivo; mientras un segundo sujeto armado también disparaba desde un extremo de la cancha.

En el video se escuchan más de veinte detonaciones.

Mora recibió disparos en el torso y en la cabeza. Además, otros tres jugadores resultaron heridos. Se trata de hombres identificados con los apellidos Cano, de 22 años; Guzmán, de 22, y Díaz, de 29.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta, acompañados por una segunda moto. En total, llegaron tres sujetos, aunque en el video solo se observa a dos de ellos disparar. Los sospechosos se dieron a la fuga.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que los heridos fueron trasladados a un centro médico en San José. La Sección de Homicidios de la Policía Judicial está a cargo de la investigación del caso.

Noche violenta en el país

Además del caso en Higuito, la Cruz Roja atendió otros cuatro homicidios entre la noche del lunes y la mañana del martes. El primer incidente ocurrió a las 7:33 p. m. en Pocora de Guácimo, Limón. Los socorristas encontraron a un hombre con impactos de bala en la cabeza, quien fue declarado fallecido en el sitio.

Otro caso se reportó a las 10:57 p. m. en Paquera de Puntarenas. La víctima presentaba impactos de bala en el tórax, el abdomen y las extremidades superiores e inferiores.

A la 1:44 a. m. de este martes, los cruzrojistas atendieron a otro hombre en Reventazón de Siquirres (Limón) con orificios de bala en la cabeza y las extremidades superiores e inferiores.

Finalmente, a las 11:04 a. m., un hombre de 35 años falleció en el distrito de Santa Rosa, en Oreamuno de Cartago, luego de recibir un disparo en la cabeza.

La seguidilla de crímenes se produjo cuando el país ya contabilizaba 756 homicidios dolosos en lo que va del año, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgadas este lunes 23 de noviembre.

Colaboron en esta nota Juan Fernando Lara y Silvia Ureña, periodistas.