Una noche de violencia armada dejó cuatro hombres asesinados a balazos en distintos puntos de Limón, San José y Puntarenas, las tres provincias que concentran la mayor cantidad de homicidios en Costa Rica durante este 2026.

Los cuatro casos fueron atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre la noche del lunes y la 1:44 a. m. de este martes. En todos, las víctimas fueron hombres declarados sin vida en el lugar.

La seguidilla de crímenes se produjo cuando el país ya contabilizaba 755 homicidios dolosos en lo que va del año, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgadas este lunes 23 de noviembre.

Con los cuatro fallecimientos reportados por la Cruz Roja; el registro estadístico de la Policía Judicial ascendería a 759 víctimas.

El primer incidente ocurrió a las 7:33 p. m. de ayer en Pocora de Guácimo, Limón. Los socorristas encontraron a un hombre con impactos de bala en la cabeza, quien fue declarado fallecido en el sitio.

Luego, a las 9:58 p. m., otra emergencia movilizó a la Cruz Roja hasta San Miguel de Desamparados en San José. Allí atendieron a un hombre con heridas de arma de fuego en la cabeza, el abdomen y las extremidades superiores e inferiores.

El tercer caso se reportó a las 10:57 p. m. en Paquera de Puntarenas. La víctima presentaba impactos de bala en el tórax, el abdomen y las extremidades superiores e inferiores.

Finalmente, a la 1:44 a. m. de este martes, los cruzrojistas atendieron a otro hombre en Reventazón de Siquirres (Limón) con orificios de bala en la cabeza y las extremidades superiores e inferiores.

Las escenas quedaron a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento de los cuerpos y las pericias forenses.

Tres provincias con más homicidios

Los últimos asesinatos ocurrieron justo en las tres provincias que encabezan las estadísticas nacionales de violencia homicida.

Limón ocupa el primer lugar, con 196 víctimas, 38 más que las contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior. San José va de segundo puesto, con 194 homicidios, aunque registra una disminución de 75 casos respecto al 2025.

Puntarenas ocupa la tercera posición, con 118 asesinatos, seis más que los registrados a la misma fecha del año pasado.

La estadística judicial también muestra que los hombres representan la mayoría abrumadora del conteo de homicidios del país.

De los 755 fallecidos registrados hasta este lunes, 681 eran hombres, 69 mujeres y cinco figuraban en la categoría de sexo desconocido; según los datos de OIJ.

Los hombres representan así casi 90% de las víctimas durante este año.

Otro dato que sobresale es el uso de armas de fuego. Este tipo de arma aparece en 608 de los homicidios registrados, alrededor del 80,5% del total. En otros 79 casos se utilizó otro tipo de arma homicida y en 68 se empleó un arma blanca.