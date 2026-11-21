El conductor de la motocicleta usada para cometer el asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri cometió un gran error al acercarse al lado izquierdo del vehículo conducido por el periodista.

Cuando el sujeto se detuvo de manera intempestiva, perdió por un instante el control de la moto, lo cual provocó que se apoyara con su mano derecha sobre la tapa del motor del pick-up rojo en el que viajaba Rodríguez.

Eso permitió a los agentes de recolección de indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantar muestras de células epiteliales mediante un hisopado en esa zona de la carrocería, justo donde el sospechoso apoyó la mano, con el fin de obtener su perfil genético.

Una fuente relacionada con la pesquisa confirmó la recolección de dicho indicio que, en caso de ser detenido el sospechoso, permitiría a las autoridades ubicarlo en el tiempo y lugar del asesinato.

El rastro epitelial es un indicio biológico que se impregna en cuerpos u objetos y es distinto a la huella dactilar, que consiste en un dibujo formado por secreciones de grasa y sudor. El contacto epitelial deja células con ADN que permiten identificar a una persona; un ejemplo típico ocurre durante un forcejeo, cuando los rasguños dejan restos de piel bajo las uñas.

El vídeo que captó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez permite apreciar cuando el conductor de la moto tocó con la mano derecha la tapa del motor del pickup del comunicador. (Captura pantalla/Foto: captura de pantalla)

En el caso del crimen de Rodríguez, según se aprecia en el video que captó el ataque, el motociclista iba sin guantes. Por ello, si hubo desprendimiento de células de su piel o de algún fluido biológico al apoyarse, ese rastro quedó impregnado en la carrocería.

Error clave

Marlon Arias Quirós, exagente del OIJ, quien estuvo diez años en la Sección de Homicidios, considera que el error del sicario puede convertirse en una de las piezas más importantes de toda la investigación, ya que al tocar el vehículo con la mano desnuda dejó por lo menos dos tipos de rastros.

El también exfiscal y abogado penalista explica que el primer rastro es la huella dactilar, “que es el dibujo de las crestas de los dedos y de la palma que tiene un patrón único e irreproducible y es definitivamente individualizante de cualquier persona”.

El otro indicio son las células epiteliales, las cuales forman la capa externa de la piel y que “se renueva todo el tiempo; diariamente se pierden miles de células que se desprenden solas, y cada vez que se toca algo dejamos algunas pegadas, junto con un poco de sudor y de grasa natural”.

Arias, quien durante su carrera como investigador tuvo a cargo el Caso Facebook —donde se resolvió el primer homicidio vinculado con redes sociales—, añadió que lo importante es que cada una de esas células lleva el ADN de la persona. “Por eso en criminalística hablamos de ADN de contacto: no hace falta sangre ni saliva, basta el roce de una mano, y más aún si hay presión, como ocurre cuando alguien se apoya para mantener el equilibrio sobre una moto”.

Principio de transferencia

Rodrigo Campos, criminólogo y director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, refiere que, por el principio de transferencia, “cada vez que alguien toca un objeto, algo de la persona puede quedar en ese objeto y algo del objeto queda en esa persona”.

El hecho de que el sicario haya puesto la mano desnuda en la tapa del motor del carro de Rodríguez encajaría dentro de ese criterio científico. “Cuando hablamos de células epiteliales, son células de la piel e incluso de otros tejidos que puedan quedar en el lugar”, detalló Campos, quien puntualizó que “eso sirve para demostrar que la dueña de esos tejidos estuvo en contacto con ese objeto o que estuvo en ese lugar”.

Durante su vida profesional, Camilo Rodríguez editó el periódico regional El Guapileño, publicó más de 100 libros y participó en programas de radio y televisión, como Alto Contraste.

Cada una de estas muestras, aclaró el catedrático, debe pasar por un análisis de ADN y luego compararse con los registros existentes, aunque no siempre figura en dichas bases de datos la perfilación de las personas a las cuales pertenecen las células recolectadas.

La criminóloga Tania Molina agrega que la base de perfiles genéticos es un registro de datos de ADN para identificación humana que administra el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ.

Ahí se guardan de forma codificada perfiles genéticos obtenidos de una investigación penal y también los aportados voluntariamente por familiares para identificar cadáveres o personas desaparecidas.

Según Molina, “en Costa Rica sí existe y sí se puede comparar una huella o un ADN encontrado en alguna escena de un crimen con la base de personas reseñadas o condenadas; el problema es que si la persona nunca ha sido reseñada, si el escenario se contaminó o si la muestra está mal tomada, no hay contra qué comparar”.

La experta lamentó que el año anterior se vetara el proyecto de ley que permitiría identificar por medio del ADN a personas que participaran en hechos delictivos, iniciativa que buscaba obligar a todos los condenados a dar una muestra de ADN no codificante para poder acceder a beneficios penitenciarios y mantener actualizada esa base del OIJ. “Pero esa ley fue vetada el año pasado en su totalidad, alegando que ya existen en el país sistemas como registros dactilares y fotográficos para identificar a las personas en el sistema penitenciario”, concluyó.