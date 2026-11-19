La motocicleta que dos sicarios usaron para cometer el asesinato de Camilo Rodríguez, fue robada mediante uno de los métodos más comunes para sustraer vehículos en el país.

Una fuente relacionada con el caso dijo a La Nación que esa moto la sustrajeron el lunes 2 de noviembre en Alajuela, mediante un descuido. Este indicio es uno de los primeros que ha permitido a los agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encaminar la pesquisa.

La forma en que sustrajeron la moto es la principal vía por la que los delincuentes se apoderan de los autos. Datos de la página oficial del Poder Judicial precisan que, a la fecha, se ha reportado el robo de 3.924 vehículos, de los cuales 2.323 fueron sustraídos por descuido, es decir, un 59%.

Un vídeo que se hizo público horas después del crimen del comunicador dejó ver que la moto es de color blanco y tipo montañera. La Policía Judicial mantiene la búsqueda de los sicarios y para ello hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde información sobre los sujetos, su ruta de escape y demás características que permitan identificarlos.

El levantamiento del cuerpo del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, tardó poco más de seis horas. EL hecho ocurrió el 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia sobre la ruta 32. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Entre las personas de mayor interés para el OIJ figuran el conductor de una motocicleta negra que se detuvo detrás de la moto en la que viajaban los sicarios, así como el chofer de un pickup blanco que estaba detrás del carro que manejaba Rodríguez.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que el llamado a cooperar se extiende a otros conductores o testigos que estuvieron en la ruta 32 donde fue atacado el comunicador. “Esto nos permite descartar la participación de vehículos o motocicletas que estuvieran cerca de la zona y que no tuvieron relación con el evento, pero también establecer algunos otros hechos que escapan a las imágenes de las cámaras y que alguna persona pudo haber visto”, dijo.

Análisis de los motociclistas

Mucho se ha comentado sobre los sicarios y su forma de maniobrar la moto en la que se movilizaron el lunes 16 de noviembre. Dudas sobre si pueden o no tener alguna capacitación o si, por el contrario, serían delincuentes con alguna destreza.

El exdirector de la Fuerza Pública y actual asesor en seguridad, Daniel Calderón duda que los sujetos sean profesionales o que medianamente tengan preparación ya que “un motorista entrenado tiene que desarrollar ciertas habilidades y destrezas para hacer maniobras de alto riesgo, incluso con peso o una persona atrás sin necesidad de apoyarse en el piso. Esa es una de las destrezas básicas”, comentó.

Calderón agregó que si se aprecia el video con detenimiento, desde que el conductor “hace la primera parada necesita apoyarse en el piso, no tiene control total sobre la motocicleta, el peso y el tipo de maniobras que está haciendo, así que eso me hace pensar que no son personas que tengan el entrenamiento especializado”.

El exjefe policial considera que los delincuentes pueden tener algunas nociones básicas, “pero no las habilidades y destrezas que requiere un motorista, que lo básico es tener el control de la motocicleta y del peso mientras ejecuta maniobras de alto riesgo”, puntualizó.

Para un expiloto de motocross quien compitió dentro y fuera del país durante once años, el hecho de que el conductor frenara “en seco” con llanta de adelante, señala que “no es un improvisado”, ya que, según explicó, “la mayoría de frenados se hacen con la llanta de atrás, porque se cree de que si frena con la adelante puede derrapar o volcar”.

Al analizar el giro que los sicarios hicieron alrededor del pickup de Camilo Rodríguez, el expiloto, quien solicitó mantener su nombre en reserva, comentó que en la primera vuelta “el espacio o ángulo de giro fue muy corto porque el camión que estaba adelante no se había movido y se desestabilizó un poco”.

Ese movimiento obligó al motociclista a frenar y avanzar hacia la ventana del pasajero y “en esa parte el conductor parece distraído, pero igual mantuvo el control de la moto, se le nota un poco de técnica de conductor tipo montañero”, dijo el expiloto.

Para la huida del sitio, el experto considera que el giro por detrás del carro “lo da con propiedad, levanta la vista para salir rápidamente invadiendo el carril contrario”, dijo.

El hombre detalló que la motocicleta se puede considerar doble propósito, que es “más de fuerza que de velocidad” y estimó que podría ser de unos 250 centímetros cúbicos. “Si fuera una moto más grande, les costaría más manipularla”, concluyó.

El OIJ solicita a quien tenga información sobre estos sujetos o en general que ayude a avanzar con el trámite del caso, que llame a la línea confidencial 800-8000-645.