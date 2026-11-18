Un privado de libertad sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal tras ser agredido por otros tres reclusos en el Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (Cacco), ubicado en San Rafael de Alajuela, este martes.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:37 a. m., en uno de los dormitorios del centro penitenciario. La víctima, de apellido Acevedo, fue trasladada de urgencia al hospital San Rafael de Alajuela y posteriormente al hospital México, donde permanece en condición grave.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, la revisión de las cámaras de videovigilancia permitió identificar preliminarmente a tres sospechosos de apellidos Méndez, Skinner y Casasola.

Los involucrados fueron separados del resto de la población penitenciaria y ubicados en celdas de aislamiento.

Uno de ellos, de apellido Méndez, también figura como sospechoso en el proceso penal por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.

Una celda del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (Cacco), en San Rafael de Alajuela, donde tres reclusos figuran como sospechosos de agredir a otro privado de libertad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ministro cuestiona visitas de autoridades

Tras conocer lo ocurrido, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó las recientes visitas del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, al centro penitenciario.

El jerarca considera que estas visitas pudieron generar un mayor desafío a la autoridad por parte de algunos privados de libertad.

Aguilar también defendió la necesidad de mantener controles estrictos de seguridad en el establecimiento y destacó la intervención de los oficiales penitenciarios.